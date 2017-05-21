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Викторин: в сотрудничестве Евросоюза и Беларуси наблюдается значительный прогресс

22.05.2017 15:53 — Новости Политики | БелТА  
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Викторин: в сотрудничестве Евросоюза и Беларуси наблюдается значительный прогресс
Андреа Викторин. Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сотрудничестве Евросоюза и Беларуси наблюдается значительный прогресс. Об этом заявила сегодня журналистам глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается сотрудничества ЕС и Беларуси, у нас наблюдается значительный прогресс, мы шаг за шагом улучшаем отношения", - сказала Андреа Викторин.

На вопрос об упрощении визового режима она ответила, что в настоящее время в этом направлении работа ведется, и все идет хорошо. "Первый раунд переговоров прошел в Брюсселе, второй запланирован в Минске. Уверена, мы сможем решить все вопросы", - добавила глава представительства ЕС в Беларуси.

Андреа Викторин сегодня приняла участие в заседании Бюро Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства" (КОРЛИП), которое прошло в Минске. Беларусь в КОРЛИП представляет Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Что касается сотрудничества ЕС и Беларуси, у нас наблюдается значительный прогресс, мы шаг за шагом улучшаем отношения", - сказала Андреа Викторин.

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