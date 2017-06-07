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Беларусь запретила публиковать доклад о коррупции в стране

08.06.2017 11:03 — Новости Политики | БДГ  
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Власти Беларуси в очередной раз не разрешила антикоррупционному органу Совета Европы — Группе государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) публиковать отчет о борьбе с коррупцией в стране.

«Все страны — члены ГРЕКО, за исключением одной, Беларуси, оперативно разрешили публикацию отчетов о ситуации в них», - отметил во вступлении к докладу за 2017 год, который был опубликован 7 июня, председатель группы Марин Мрчела. При этом он подчеркнул, что «прозрачность — путь к подотчетности».

Хотя Беларусь не входит в Совет Европы, она подписала Конвенцию СЕ о борьбе с коррупцией и проходит процедуры оценочных отчетов. При этом страна активно пользуется правилом ГРЕКО, согласно которому без согласия властей страны отчеты не публикуются. В Минске это объясняют тем, что юридических обязательств по публикации отчетов в ГРЕКО нет, пишет БелаПАН.

В 2016 году ГРЕКО приняла третий оценочный отчет по Беларуси, посвященный криминализации коррупции и прозрачности финансирования партий. Предыдущие два отчета Беларусь не разрешила публиковать целиком, из-за чего были опубликованы лишь их резюме. В резюме за 2015 год отмечалось, что страна частично выполнила только 1 из 20 рекомендаций по борьбе с коррупцией, введя административную ответственность юрлиц за отмывание денег.

В будущем ГРЕКО планирует подготовить доклады по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров, в правительстве и правоохранительных органах.

Напомним, что смертная казнь и отсутствие прогресса в вопросе уважения демократических принципов в Беларуси не позволят Национальному собранию страны вернуть себе статус специального приглашенного в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом говорится в проекте резолюции, подготовленной комитетом ПАСЕ по политическим вопроса, который будет рассмотрен ПАСЕ 27 июня.

Между тем Европарламент 6 апреля принял резолюцию, в которой осудил репрессии в Беларуси и призвал официальный Минск уважать права и свободы граждан. Согласно ей, уважение фундаментальных гражданских свобод, верховенства закона и прав человека окажет решающее влияние на дальнейшие отношения ЕС и Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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