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Беларусь запретила публиковать доклад о коррупции в стране
08.06.2017 11:03 — Новости Политики | БДГ
Власти Беларуси в очередной раз не разрешила антикоррупционному органу Совета Европы — Группе государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) публиковать отчет о борьбе с коррупцией в стране.
«Все страны — члены ГРЕКО, за исключением одной, Беларуси, оперативно разрешили публикацию отчетов о ситуации в них», - отметил во вступлении к докладу за 2017 год, который
Хотя Беларусь не входит в Совет Европы, она подписала Конвенцию СЕ о борьбе с коррупцией и проходит процедуры оценочных отчетов. При этом страна активно пользуется правилом ГРЕКО, согласно которому без согласия властей страны отчеты не публикуются. В Минске это объясняют тем, что юридических обязательств по публикации отчетов в ГРЕКО нет, пишет
В 2016 году ГРЕКО приняла третий оценочный отчет по Беларуси, посвященный криминализации коррупции и прозрачности финансирования партий. Предыдущие два отчета Беларусь не разрешила публиковать целиком, из-за чего были опубликованы лишь их резюме. В резюме за 2015 год отмечалось, что страна частично выполнила только 1 из 20 рекомендаций по борьбе с коррупцией, введя административную ответственность юрлиц за отмывание денег.
В будущем ГРЕКО планирует подготовить доклады по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров, в правительстве и правоохранительных органах.
Напомним, что смертная казнь и отсутствие прогресса в вопросе уважения демократических принципов в Беларуси
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Власти Беларуси в очередной раз не разрешила антикоррупционному органу Совета Европы — Группе государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) публиковать отчет о...
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