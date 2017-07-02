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Лукашенко объяснил, почему День Независимости Беларусь празднует 3 июля

03.07.2017 10:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 июл — Sputnik. Главный государственный праздник именно сегодня, 3 июля, мы стали праздновать по воле нашего народа, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь.

Лукашенко объяснил, почему День Независимости Беларусь празднует 3 июля
© Sputnik/
День освобождения Минска: 3 июля в архивных кадрах

С момента обретения Беларусью независимости после выхода из СССР и до конца 1996 года День Независимости праздновали в республике 27 июля — в день принятия Декларации о суверенитете в 1990-м. Александр Лукашенко вынес на обсуждение в ходе республиканского референдума 1996 года вопрос о переносе Дня Независимости на 3 июля — день освобождения Минска в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков. Инициативу главы государства поддержало большинство участников плебисцита — 88,18%.

"Этот выбор свидетельствует об исторической памяти белорусов и преемственности поколений", — заявил Лукашенко, открывая торжества по случаю Дня Независимости.

Он подчеркнул, что в сердцах белорусов "независимость связана с освобождением от фашизма".

Президент напомнил о вкладе белорусского народа в разгром фашизма. 

"Это было признано мировым сообществом. И мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую политику", — констатировал Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Президент напомнил о вкладе белорусского народа в разгром фашизма и признании этих заслуг мировым сообществом.

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