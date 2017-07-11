Додон против сближения с НАТО и намерен пересмотреть соглашение с ЕС

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил о намерении страны дружить с Россией, сближаться с Евразийским экономическим союзом и считает, что Молдова не должна стать разменной монетой в борьбе Запада с РФ. Он назвал очень важным событием проведение спустя очень долгое время прямых президентских выборов в стране и отметил, что раньше президента избирал парламент республики, и были времена, когда эта процедура провоцировала политические кризисы.



© Sputnik / Виктор Толочко Додон хочет президентскую вертикаль, как в Беларуси

«Все годы большинство граждан республики выступало за прямые выборы. Нам удалось этого добиться в прошлом году. Последние всенародные выборы были в 1996 году. Это была очень ваджная победа. Промолдавские прогосударственные силы были в оппозиции. После этой победы у нас сложилась непростая ситуация. Есть парламент и правительство, есть президент — всенародно избранный, который находится в оппозиции к парламенту и правительству», — рассказал Додон.

Главная задача — сохранить страну

Додон заявил, что видит для себя несколько главных задач, но самым важным считает сохранить и укрепить молдавскую государственность.

«У нас нерешенный приднестровский конфликт. Есть силы, которые выступают за объединение с Румынией. Реинтеграция страны — это решение приднестровской проблемы. Мы категорически против того, чтобы Молдова даже рассматривала вступление в НАТО, это война для Молдовы», — сказал он.

Второй принципиальный момент — укрепление национальной идентичности. Также, считает президент, необходимо добиться принятия закона о запрете партий, которые выступают за развал государства. Он подчеркнул, что в Молдове есть унионистсткие партии, которые выступают за объединение с Румынией.

Еще одним приоритетом Додон считает восстановление экономики.

«Закрыты десятки рабочих мест, каждый день уезжает из страны более 100 человек, они работают в России и в странах ЕС. Нам надо сделать все возможное, чтобы люди вернулись домой и работали здесь», — сказал он.

Додон также заявил, что намерен выступать за взвешенную внешнюю политику.

«Раньше это была проевропейская и антироссийская политика. Молдова не может себе позволить воевать хоть с кем-нибудь. Мы обречены дружить со всеми. Мы должны дружить с Евросоюзом, но категорически против, чтобы нам что-то навязывали», — сказал он.

Президент добавил, что для решения этих задач должны работать все институты власти. Сейчас парламентское большинство блокирует решения президента.

В данной связи Додон выразил надежду, что на парламентских выборах в 2018 году пророссийские силы получат большинство: «Мы одержим победу, и тогда у нас будет вся вертикаль власти».

Пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Додон также заявил, что, исходя из национальных интересов, Молдова должна пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом, поскольку этот документ не принес республике реальной пользы.

«Мы должны исходить из национальных интересов. За три года мы видим, что соглашение об ассоциации с ЕС положительных результатов не дало. Растет коррупция, инвестиции упали, никогда такого не было. Местных производителей мы убиваем этой политикой, сюда хлынули европейские товары по низким ценам. В интересах кого было это подписано? Все это нужно пересматривать, и я это открыто и честно говорю», — подчеркнул он.

Додон уверен, что Молдова никогда не будет антироссийской страной.

«Антизападными по некоторым позициям точно будем. Гей-парады — это не пройдет. У нас один из самых высоких уровней православия», — заметил он.

«Если кто-то попытается использовать Молодву как пушечное мясо в борьбе с Россией — ну что ж, мы видим, чего добились прозападные силы в Украине, мы по этому пути не пойдем», — продолжил он.

Будущее в ЕАЭС

Додон убежден, что у Молдовы с экономической точки зрения есть будущее, но успеха республика может добиться только если получит доступ на рынки ЕАЭС.

«Это наши стратегические рынки. Если мы сможем пробиться на эти рынки, экономика расцветет. Возвращаться туда можно только сотрудничая с ЕАЭС. Поээтому мы подписали меморандум о сотрудничестве и подали заявку на статус наблюдателя, в октябре, скорей всего, будет принято окончательное решение», — сказал он.

Президент не исключил, что в будущем Молдова может стать членом ЕАЭС, но это решение будет принято только путем всенародного референдума.

«Если бы были завтра выборы или референдум, большинство граждан проголосовало бы за ЕАЭС, политические элиты, которых вскармливали ЕС и Вашингтон, они уже не независимые, они на крючке. Хотя в частных беседах и они уже подтверждают, что надо дружить (с Россией — Sputnik)», — сказал он.