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Маккейн после избавления от опухоли мозга намерен вернуться в сенат

20.07.2017 09:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Сенатор Джон Маккейн, у которого диагностировали опухоль мозга, намерен после излечения вернуться на работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Ранее Маккейн перенес операцию по удалению тромба в области левого глаза, после чего медики диагностировали у 80-летнего сенатора опухоль мозга.

Агентство приводит слова коллеги Маккейна, Линдси Грэма, который сообщил о разговоре с сенатором, находящимся в больнице Mayo Clinics в Финиксе штат Аризона. Маккейн сказал Грэму, что после выздоровления вернется на работу.

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей пожелали Маккейну скорейшего выздоровления.

"Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Мы с Меланьей (Трамп — Sputnik) посылаем наши мысли и молитвы сенатору Маккейну, (его супруге — Sputnik) Синди и всей их семье. Выздоравливай скорее", — говорится в заявлении главы государства, распространенном пресс-службой Белого дома.

Поддержку сенатору выразили и экс-президент США Барак Обама и соперница Трампа на минувших выборах Хиллари Клинтон.

​Сенатор от республиканцев Джон Маккейн является одним из самых влиятельных американских политиков. В конгрессе он работает с 1982 года, до этого много лет служил в морской авиации и прошел вьетнамскую войну. В 2008 году Маккейн соперничал с Обамой на выборах президента США, но проиграл.

 
Теги: Минск
 
 
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Недуг был диагностирован у 80-летнего сенатора, являющегося одним из самых влиятельных американских политиков, после операции в области левого глаза.

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