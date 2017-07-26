Беларусь осенью проведет сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

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27 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Председательствующая в ОДКБ Беларусь осенью проведет сессию Совета коллективной безопасности, сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии в числе других рассматриваются вопросы деятельности системы коллективной безопасности в ОДКБ, где Беларусь в настоящее время председательствует. "От Беларуси всегда ждут эффективного председательства. Нам надо кратко обсудить, как развиваются события по белорусскому председательству, как мы осуществляем заявленные направления деятельности", - подчеркнул глава государства.

Главным в ряду мероприятий белорусского председательства должна стать сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая запланирована на осень.-0-