|
Беларусь осенью проведет сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ
27.07.2017 11:52 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
27 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Председательствующая в ОДКБ Беларусь осенью проведет сессию Совета коллективной безопасности, сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
На мероприятии в числе других рассматриваются вопросы деятельности системы коллективной безопасности в ОДКБ, где Беларусь в настоящее время председательствует. "От Беларуси всегда ждут эффективного председательства. Нам надо кратко обсудить, как развиваются события по белорусскому председательству, как мы осуществляем заявленные направления деятельности", - подчеркнул глава государства.
Главным в ряду мероприятий белорусского председательства должна стать сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая запланирована на осень.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Председательствующая в ОДКБ Беларусь осенью проведет сессию Совета коллективной безопасности, сообщил Президент Беларуси...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии