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Пучдемон обвинил Фелипе VI в поддержке агрессии против Каталонии

22.10.2017 08:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон обвинил короля Испании Фелипе VI в поддержке агрессивной политики против прав Каталонии.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил, что правительство страны приняло решение использовать 155-ю статью конституции, которая распускает женералитет автономии и объявляет новые выборы в парламент Каталонии. Это должен утвердить испанский сенат на заседании, которое намечено на 27 октября.

Пучдемон обвинил Фелипе VI в поддержке агрессии против Каталонии
© Sputnik/ Хавьер Луэнго
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"Не впервые каталонские институты подвергаются атакам со стороны государства при поддержке короля, чтобы ослабить, дезориентировать или прямо подавить их", — заявил глава каталонского правительства накануне вечером, комментируя последние новости из Мадрида.

В минувшую субботу король Испании заявил о необходимости противостояния попытке разделить страну, фактически поддержав применение 155-й статьи.

Пучдемон на это предложил парламенту Каталонии собраться для обсуждения "попытки ликвидировать демократию".

Референдум за независимость прошел в Каталонии 1 октября — отделение от Испании поддержали 90% принявших участие в голосовании (43% от всех жителей автономии). Однако перед провозглашением независимости Пучдемон предложил провести переговоры с Мадридом. В свою очередь правительство Испании потребовало четкого ответа: провозглашена независимость или нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение об использовании 155-й статьи конституции, сводящей на нет все старания каталонцев, будет принято 27 октября.

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