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Пучдемон обвинил Фелипе VI в поддержке агрессии против Каталонии
22.10.2017 08:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон обвинил короля Испании Фелипе VI в поддержке агрессивной политики против прав Каталонии.
Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил, что правительство страны приняло решение
© Sputnik/ Хавьер Луэнго
"Не впервые каталонские институты подвергаются атакам со стороны государства при поддержке короля, чтобы ослабить, дезориентировать или прямо подавить их", — заявил глава каталонского правительства накануне вечером, комментируя последние новости из Мадрида.
В минувшую субботу король Испании заявил о необходимости противостояния попытке разделить страну, фактически поддержав применение 155-й статьи.
Пучдемон на это предложил парламенту Каталонии собраться для обсуждения "попытки ликвидировать демократию".
Референдум за независимость
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Решение об использовании 155-й статьи конституции, сводящей на нет все старания каталонцев, будет принято 27 октября.
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