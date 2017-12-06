Мутко готов уйти в отставку, если это пойдет на пользу

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, ранее занимавший должность министра спорта, заявил о готовности уйти в отставку, сообщает агентство "Р-Спорт" .

5 декабря Исполком МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. Также решением организации от участия в Играх-2018 в Пхенчхане отстранена Россия. "Чистые" российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать этому.

"Давайте мы сейчас не будем этот вопрос (затрагивать), есть кому там решения эти принимать. Вы знаете меня сто лет. Я в любой момент (готов уйти — ред.), если это на пользу кому-то будет и нужно. Кто говорит, я тоже вижу", — сказал Мутко журналистам в четверг.

Он отметил, что проблемы российских спортсменов волнуют его куда больше, чем его собственные. "Еще раз, сейчас главное ребята — спортсмены. Считаю, что я с этой командой готовился к Играм, каждого из ребят знаю, доверяю, и их проблемы меня волнуют куда больше, чем мое отстранение, наложенное на посещение Олимпийских игр", — сказал вице-премьер, подчеркнув, что нужно сконцентрироваться на том, чтобы в Южную Корею поехало как можно больше российских атлетов.

Мутко добавил, что рассчитывал на "взвешенное решение" МОК, но Исполком вынес вердикт "в духе последнего времени". "Конечно, оно не совсем справедливое. Доклад Шмида констатирует, что не было госпрограммы (допинга), в чем тогда смысл спортсменам нашей страны выступать без гимна и флага? Все оценки даны главой государства, и я не хотел бы сейчас говорить об этом, все уже сказано", — продолжил Мутко.

Вице-премьер обратил внимание, что все атлеты РФ, отстраненные от Игр, получат материальную и юридическую поддержку. "Сейчас все они в CAS (Спортивный арбитражный суд — ред.) идут, если не CAS, то сразу в гражданский суд пойдут. То есть все получат юридическую, организационную, моральную, физическую и материальную поддержку", — сказал вице-премьер.

Он также прокомментировал решение МОК взыскать с России 15 миллионов долларов, которые были потрачены в ходе расследования. Деньги, согласно заверениям МОК, должны пойти на борьбу с допингом во всем мире. По словам Мутко, РФ заплатит крупную сумму, но только на основании договора.