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Документ о взаимном признании виз может быть подписан в начале 2018-го

18.12.2017 16:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Соглашение о взаимном признании виз может быть подписано уже в начале 2018 года, заявил в интервью Sputnik Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РБ Александр Суриков.

Документ о взаимном признании виз может быть подписан в начале 2018-го
© Sputnik / Мария Амелина
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"Шанс, что этот документ уже в этом году будет смонтирован для дальнейших государственных и межгосударственных процедур, очень высок. 12 декабря заседала совместная экспертная группа, которая сняла еще несколько ограничений. Остались, по-моему, только два вопроса, которые они рассчитывают до Нового года решить. Возможно, в январе или феврале он будет готов к подписанию", — заявил Суриков.

Он также напомнил, что в любом случае болельщики, которые планируют приехать в Россию на Чемпионат мира по футболу в июне 2018-го, смогут воспользоваться безвизовым въездом – по карте болельщика.

В настоящее время граждане третьих стран, даже имея на руках визы двух государств, не могут пересечь белорусско-российскую границу, потому что здесь нет международных пунктов пропуска. В итоге они вынуждены ехать через ПП, расположенные в Латвии или Украине.

Читайте полную версию интервью Сурикова агентству Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за отсутствия соответствующего соглашения меду Россией и Беларусью граждане третьих стран, даже имея на руках визы двух государств, не могут пересечь...

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