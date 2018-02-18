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Обнародованы выдержки из письма Лукашенко Президенту МОК

18.02.2018 21:34 — Новости Политики | БелТА  
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Обнародованы выдержки из письма Лукашенко Президенту МОК

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнародованы выдержки из письма Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в связи с ситуацией вокруг судейства выступления белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Эта информация озвучена в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Вся белорусская спортивная общественность, а также представители международного сообщества, ведущие спортсмены и специалисты фристайла сходятся во мнении, что подобное действие имело целью отстранение одного из лидеров мирового уровня от участия в заключительной стадии соревнований", - говорится в письме.

В нем также содержится просьба к Томасу Баху как профессионалу и гаранту соблюдения международно признанных принципов олимпизма оперативно предпринять все меры и обеспечить беспристрастное и компетентное исследование выступления Антона Кушнира в духе высшей спортивной справедливости фейр-плей.

Как сообщалось, о направлении соответствующего письма руководству МОК Президент Беларуси рассказал журналистам после участия в голосовании на выборах в местные Советы депутатов. "Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме. Мы это все обнародуем. Мы прятать это не будем", - сказал глава государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что претензии в адрес руководства МОК были подписаны им не только как Президентом Национального олимпийского комитета, но и как главой государства.

Александр Лукашенко также не исключил своего участия в одной из предстоящих сессий МОК, где бы обсуждались этот и другие проблемные вопросы, возникшие в международном спорте. "Думаю, что мне надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить. Слишком хорошо живется. Делят этих людей заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль. Так быть не должно!" - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о выступлении Антона Кушнира и несправедливом судействе, Президент сказал: "Они просто, откровенно вам скажу, как человек, немного в этом разбирающийся, выкинули главного конкурента из финала". Среди членов судейской коллегии были в том числе представители России, Китая и Швейцарии. "Все они протащили в финал своих спортсменов", - заметил глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнародованы выдержки из письма Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Президента Международного олимпийского комитета...

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