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Лукашенко направил приветствие участникам VI Форума Всероссийской программы "Святость материнства"
14.11.2018 12:00 — Новости Политики | БелТА
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие организаторам и участникам
"За время своего существования это мероприятие стало важной площадкой для диалога между политиками, общественным деятелями и представителями государственных организаций по актуальным вопросам защиты семьи. Ведь именно в семье формируются основы духовных ценностей и традиций народа", - говорится в приветствии.
Глава государства отметил, что в Беларуси вопросам охраны материнства и детства уделяется приоритетное внимание. Страна входит в число государств с наиболее низкими показателями материнской и младенческой смертности, достигнуты серьезные успехи в области репродуктивного здоровья.
Александр Лукашенко убежден, что форум будет способствовать обмену опытом, выработке интересных идей и новых инициатив по укреплению института семьи, послужит более тесному сотрудничеству международного сообщества во имя счастья и здоровья наших детей, на благо будущих поколений. Президент пожелал организаторам и участникам мероприятия плодотворной работы и незабываемых впечатлений от пребывания в гостеприимной белорусской столице.-0-
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие организаторам и участникам VI Форума Всероссийской программы "Святость...
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