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Проект Военной доктрины и отмену роуминга будут обсуждать на союзном Совмине в Бресте

15.11.2018 06:34 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Проект Военной доктрины и перспективы отмены роуминга на территории Союзного государства будут обсуждаться на заседании союзного Совета Министров в Бресте. Всего в повестку предлагается включить 30 вопросов. Ее рассмотрит сегодня на заседании в Минске группа высокого уровня Совета Министров СГ, сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60626.php

Проект Военной доктрины и отмену роуминга будут обсуждать на союзном Совмине в Бресте

Повестка союзного Совмина, который пройдет в Бресте 13 декабря, включает несколько групп вопросов. Так, предстоит рассмотреть проект Военной доктрины, обсудить тенденции торгово-экономического сотрудничества, вопросы развития машиностроительного комплекса, сельского хозяйства. Также будет подниматься тема отмены роуминга на территории Союзного государства. Группе высокого уровня, а затем союзному Совмину будет представлена информация о том, как идет работа в этом направлении, есть ли реальные перспективы, рассказал госсекретарь.

На заседании Совета Министров Союзного государства будет также одобрен проект бюджета на 2019 год. Документ еще предстоит согласовать парламентариям. Затем он будет принят Высшим госсоветом СГ.

Ряд вопросов будет посвящен сотрудничеству в сфере науки и техники. "Будет утверждаться список научно-технических приоритетов, по которым Беларусь и Россия будут работать в рамках союзных программ", - добавил Григорий Рапота.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Проект Военной доктрины и перспективы отмены роуминга на территории Союзного государства будут обсуждаться на заседании союзного Совета Министров в Бресте....
 
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