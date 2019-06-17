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От компьютерных игр до электробусов - что Беларусь готова производить совместно с Египтом
18.06.2019 11:44 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы договорились о том, что будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям. Работа в этом направлении уже ведется. Просто обмен товарами - это не современный уровень. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что современная и развитая промышленность - одна из сильных сторон белорусской экономики, и страна готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями.
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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. Об этом Президент Беларуси Александр...
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