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Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

12.07.2019 07:51 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые после украинских выборов провели телефонный разговор 11 июля.

Об этом сообщают обе пресс-службы в четверг. Сообщения России и Украины практически идентичны.

Основной темой переговоров были вопросы освобождения украинских пленных моряков, а также лиц, удерживаемых с обеих сторон. Президенты договорились продолжать эту работу.

Речь шла также и о возможности продолжения контактов в нормандском формате.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля пригласил российского коллегу Владимира Путина на разговор в Минск, заявив, что не будет менять формат встречи. Украинский президент предложил пригласить также руководящих лиц Великобритании, Германии, Франции и США.

Пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко полностью поддержала предложение Владимира Зеленского о переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля заявил, что не имеет ничего против встречи в Минске для обсуждения ситуации на Донбассе, как предложил Владимир Зеленский.

 
Теги: Минск
 
 
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые после украинских выборов провели телефонный разговор 11 июля.
 
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