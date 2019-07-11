Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые после украинских выборов провели телефонный разговор 11 июля.

Об этом сообщают обе пресс-службы в четверг. Сообщения России и Украины практически идентичны.

Основной темой переговоров были вопросы освобождения украинских пленных моряков, а также лиц, удерживаемых с обеих сторон. Президенты договорились продолжать эту работу.

Речь шла также и о возможности продолжения контактов в нормандском формате.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля пригласил российского коллегу Владимира Путина на разговор в Минск, заявив, что не будет менять формат встречи. Украинский президент предложил пригласить также руководящих лиц Великобритании, Германии, Франции и США.

Пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко полностью поддержала предложение Владимира Зеленского о переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.