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Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
12.07.2019 07:51 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые после украинских выборов провели телефонный разговор 11 июля.
Об этом сообщают обе пресс-службы в четверг. Сообщения
Основной темой переговоров были вопросы освобождения украинских пленных моряков, а также лиц, удерживаемых с обеих сторон. Президенты договорились продолжать эту работу.
Речь шла также и о возможности продолжения контактов в нормандском формате.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля
Пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко полностью
Президент РФ Владимир Путин 11 июля
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые после украинских выборов провели телефонный разговор 11 июля.
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