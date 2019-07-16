Лукашенко и Путин прибыли на Валаам

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17 июля, Валаам /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин прибыли в Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, расположенный на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств осмотрят территорию монастыря, посетят основной храм обители.

Точная дата основания Валаамского монастыря неизвестна. По одной из летописных версий, место для обители было обозначено апостолом Андреем Первозванным в I веке. По другой версии, время основания - X-XI века. По документальным источникам, основание монастыря произошло в 1407 году. Об этом говорится в "Сказании о Валаамском монастыре". Особый расцвет монастыря приходится на XV-XVI века. В те времена число монахов в обители достигло 600 человек.

В последующие годы шло архитектурное развитие монастыря, но он неоднократно страдал от разорения, в частности в ходе войн России со шведами, а также в результате пожара. К XIX веку Валаамская обитель вновь расцвела. Многие архитектурные строения были возведены именно в это время. Они сохранились до настоящего времени и считаются объектами историко-культурного наследия.

После советско-финских военных действий Валаамский архипелаг снова перешел во владение России. Здание начали использовать для гражданских потребностей. В 60-х годах прошлого века власти стали организовывать экскурсионные туры для желающих увидеть Валаам. С 1979 года работает музей-заповедник.

Прежняя жизнь в обители начала возрождаться с 1989 года. Основные здания переданы Ленинградской епархии. Первые монахи пришли в декабре 1989 года. Их было 6 человек.

В настоящее время на территории Валаамского монастыря восстановлены все архитектурные сооружения. Работают пекарня, гостиница, недалеко находится молочная ферма и рыборазводный завод. По данным на 2018 год, количество обитателей в монастыре насчитывало 217 человек. Кроме того, в обители постоянно задействовано около полусотни трудников (людей, работающих при православном монастыре или храме на добровольной и бескорыстной основе). Монастырь ежегодно посещают 100-200 тыс. человек.

Основная святыня Валаамской обители - мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских. Святые останки хранятся в Спасо-Преображенском храме на территории монастыря.-0-