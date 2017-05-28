29 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Благотворительный концерт республиканского марафона "Все краски жизни для тебя" пройдет в Гомеле 1 июня, сообщили БЕЛТА в областном комитете ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".

Цель мероприятия - сбор средств поддержку четырехлетнего гомельчанина Вячеслава Жаковского, у которого врачи диагностировали тяжелое онкологическое заболевание. В данный момент он прошел три блока химиотерапии. Для дальнейшего лечения его направляют в зарубежную клинику. В кратчайшие сроки необходимо собрать сумму, эквивалентную $25 тыс.

Творческая благотворительная программа марафона пройдет с участием волонтеров республиканского движения "Доброе Сердце" - Белорусского государственного ансамбля "Песняры", заслуженного коллектива Беларуси цирка имени Валерия Абеля, студии театра и танца "LIVEНЬ", Павла Березовского. Все вырученные от продажи билетов средства будут перечислены на лечение мальчика.

Благотворительный республиканский марафон "Все краски жизни для тебя" проходит по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи, начиная с 2009 года. Главная цель мероприятия - оказание адресной социальной и материальной поддержки детям, которым необходимы дорогостоящие операции либо медицинское оборудование, поддерживающее их жизнь.

Волонтерское движение "Доброе Сердце" является одним из ведущих направлений БРСМ. В Гомельской области добровольческое движение объединяет более 6 тыс. волонтеров в более 150 волонтерских отрядах.-0-