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Помощники депутатов и экс-кандидат в президенты выдвинулись на местных выборах по Минску

12.01.2018 11:43 — Новости регионов | БелТА  
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Помощники депутатов и экс-кандидат в президенты выдвинулись на местных выборах по Минску
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощники депутатов Палаты представителей, главы кинотеатров и экс-кандидат в президенты выдвинулись на местных выборах по Минску, сообщила сегодня журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске баллотируют два директора кинотеатров - "Салют" и "Комсомолец", два помощника депутатов Палаты представителей, четыре студента вузов и два адвоката", - рассказала Лидия Ермошина.

Кроме того, среди тех, кто подал документы на выдвижение, экс-кандидат на последних президентских выборах.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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