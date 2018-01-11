Помощники депутатов и экс-кандидат в президенты выдвинулись на местных выборах по Минску

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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощники депутатов Палаты представителей, главы кинотеатров и экс-кандидат в президенты выдвинулись на местных выборах по Минску, сообщила сегодня журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске баллотируют два директора кинотеатров - "Салют" и "Комсомолец", два помощника депутатов Палаты представителей, четыре студента вузов и два адвоката", - рассказала Лидия Ермошина.

Кроме того, среди тех, кто подал документы на выдвижение, экс-кандидат на последних президентских выборах.

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