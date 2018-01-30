Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамвайная линия в Минске в районе ул. Ульяновская - Первомайская закроется на реконструкцию 1 марта, сообщил сегодня журналистам директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает корреспондент БЕЛТА.

При модернизации участка будут применяться современные технологии, в том числе по устройству бесшпального пути. На период реализации проекта вместо трамваев пустят автобусы. Как ожидается, работы завершатся в сентябре.

Также Валерий Шкуратов рассказал о перспективах развития такого вида транспорта, как городская электричка. "Вопрос в том, что пока нет технической возможности проехать без остановки или с кратковременной остановкой узел "Минск-Пассажирский". По предварительной оценке Белорусской железной дороги, необходимо строить дополнительные пути (как это сделано в направлении Ждановичей) и модернизировать узел "Минск - Пассажирский". Это немалые деньги, знаю, что такие планы прорабатываются", - отметил Валерий Шкуратов.-0-