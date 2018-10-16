ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение транспорта в районе вокзала по ул.Бобруйской в Минске закрывается 20-22 октября

17.10.2018 15:33 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Движение транспорта в районе вокзала по ул.Бобруйской в Минске закрывается 20-22 октября
Фото из архива

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в предстоящие выходные дни закрывается движение всех видов транспорта по ул. Бобруйской в районе пересечения с трамвайными путями, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

На участке будет отключена контактная сеть с 1.30 20 октября до 5.30 22 октября. На это время вносятся изменения в работу маршрутов пассажирского транспорта.

Троллейбусы № 4, 7, 44 со стороны ул. Гусовского будут ходить в прямом направлении по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига до остановочного пункта "Музыкальный театр", в обратном направлении - по ул. К.Цеткин, Кальварийская и далее по действующим трассам. Движение троллейбусов №36 от ДС "Юго-запад" организуется по ул. Голубева, пр. газеты "Звязда", ул. Алибегова, пр. Дзержинского до ст.м. "Михалово" в обоих направлениях с присвоением маршруту номера 36 "ДС Юго-запад - ст.м. Михалово", от ДС "Серебрянка" - по ул. Якубова, Плеханова, пр. Рокоссовского, ул. О.Кошевого, пр. Партизанскому, ул. Аранская, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйской до остановки "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении; в обратном направлении - по ул. Ленинградская, Свердлова, Маяковского, Аранская, пр. Партизанскому, ул. О.Кошевого, пр. Рокоссовского, ул. Плеханова, ул. Якубова с присвоением маршруту наименования №36Д "ДС Серебрянка - Вокзал".

Трассы автобусных маршрутов №46, 78 со стороны ул. К.Цеткин включают ул. Бобруйская, пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Кирова до остановочного пункта "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении; ул. Бобруйской, К.Цеткин в обратном направлении.

Автобусы №115Э и 300Э от АВ "Центральный" будут ходить по ул. Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Я.Купалы, пр. Независимости в прямом направлении; по пр. Независимости, Свердлова, Бобруйская в обратном направлении; автобус №123 - в направлении пл. Независимости по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская, пр. Независимости с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Технологический университет".

Движение автобуса №127 от ул. Ульяновской организуется по ул. Свердлова, Кирова до остановочного пункта "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении; в обратном направлении - по ул. Ленинградская, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская с выполнением на изменяемом участке остановки "Михайловский сквер", "АВ Центральный"; автобуса №151Э - на участке от ул. Аранской до ул. К.Цеткин по ул. Могилевской, Толстого, Московской с выполнением остановки "Толстого" в обоих направлениях.

Автобусный маршрут №901 от ДС "Дружная" пройдет по ул. Вокзальная, Толстого, Могилевская, Аранская, Маяковского, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская в прямом направлении с выполнением на изменяемом участке остановки "АВ Центральный"; в обратном направлении - по ул. Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйская, Московская, Толстого, Вокзальная с выполнением остановочного пункта "Свердлова" на временно оборудованной площадке по ул. Ульяновской перед перекрестком с ул. Свердлова по знакам дорожного движения.

Для компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа пяти электробусов по временному маршруту №950 "Вокзал - ст.м. "Фрунзенская" со следованием по ул. Бобруйская, К.Цеткин, Кальварийская в прямом направлении, по ул. Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал, пр. Независимости, ул. Свердлова, Кирова в обратном направлении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в предстоящие выходные дни закрывается движение всех видов транспорта по ул. Бобруйской в районе пересечения с трамвайными...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Лошицы планируется открыть 20 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика