Километровая трасса и трибуны на 500 мест - в Гомеле открыли биатлонный комплекс

Источник материала: БелТА

10 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле открыли биатлонный комплекс "Сож" c современной инфраструктурой. Объект включает лыжероллерную трассу протяженностью 1 км, две горки высотой до 5 м, полуоткрытый биатлонный тир на 24 мишеней и металлические сборно-разборные трибуны на 500 зрительских мест, передает корреспондент БЕЛТА.

Оборудованы также семь вакс-кабин для переодевания и подготовки лыж и одна вакс-кабина для судей. По периметру трассы обустроено освещение и видеонаблюдение, система искусственного оснежения. Для учебно-тренировочного процесса и оказания услуг населению закуплены лыжероллеры с ботинками.

На торжественном открытии председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей назвал биатлонный комплекс знаковым для жителей региона. "Особо приятно отметить, что открытие трассы совпало с принятием указа Президента, согласно которому школьники и воспитанники спортивных школ могут заниматься на таких физкультурно-спортивных сооружениях бесплатно", - подчеркнул он.

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