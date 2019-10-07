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В Беларуси подходит к концу сев озимых зерновых

08.10.2019 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Аграрии завершают осеннюю посевную. Зерновые посеяны на площади более 1,3 миллиона гектаров, что составляет 97,9 процента к плану. Такая информация содержится в сегодняшней оперативной сводке Минсельхозпрода.

В Беларуси подходит к концу сев озимых зерновых

В Брестской, Минской и Могилевской областях сев озимых завершился окончательно. Около процента от запланированных площадей осталось посеять в Гомельской области, четырех в Витебской и шести процентов в Гродненской.

В нынешнем году озимый зерновой клин займет 1,352 миллионов гектаров.

В хозяйствах продолжаются другие сельхозработы. Еще предстоит убрать около 40 процентов площадей кукурузы. Вместе с ней общий намолот с зерновыми и зернобобовыми уже составил 7 миллионов тонн.

Также продолжается заготовка сена (осталось около 10 процентов от плана), сенажа (менее 20 процентов), силоса ( около 26 процентов). В сжатые сроки аграриям еще необходимо закончить уборку картофеля, а также сахарной свеклы.

Источник: sb.by

 
 
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Аграрии завершают осеннюю посевную. Зерновые посеяны на площади более 1,3 миллиона гектаров, что составляет 97,9 процента к плану. Такая информация
 
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