В Беларуси подходит к концу сев озимых зерновых

Источник материала: Полымя

Аграрии завершают осеннюю посевную. Зерновые посеяны на площади более 1,3 миллиона гектаров, что составляет 97,9 процента к плану. Такая информация содержится в сегодняшней оперативной сводке Минсельхозпрода.





В Брестской, Минской и Могилевской областях сев озимых завершился окончательно. Около процента от запланированных площадей осталось посеять в Гомельской области, четырех в Витебской и шести процентов в Гродненской.

В нынешнем году озимый зерновой клин займет 1,352 миллионов гектаров.

В хозяйствах продолжаются другие сельхозработы. Еще предстоит убрать около 40 процентов площадей кукурузы. Вместе с ней общий намолот с зерновыми и зернобобовыми уже составил 7 миллионов тонн.

Также продолжается заготовка сена (осталось около 10 процентов от плана), сенажа (менее 20 процентов), силоса ( около 26 процентов). В сжатые сроки аграриям еще необходимо закончить уборку картофеля, а также сахарной свеклы.