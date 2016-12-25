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Трагедия в России отозвалась болью в сердцах белорусов
26.12.2016 16:23 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Жители Беларуси скорбят вместе с россиянами. В знак солидарности в стране
В посольство России продолжают идти люди с цветами. Приходят простые граждане и высокопоставленные чиновники. В здании российской дипмиссии побывал и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Глава правительства оставил запись в книге соболезнований. Написать слова поддержки и солидарности в этой книге может каждый.
С минуты молчания началось совещание с участием президента Беларуси. Александр Лукашенко назвал череду трагедий в России злым роком. Наша страна не может оставаться в стороне, подчеркнул глава государства.
В Беларуси сегодня ограничена трансляция развлекательных мероприятий и программ. На всех административных зданиях приспущены государственные флаги. В православных храмах идут панихиды по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Белорусский народ сопереживает россиянам.
Трагические события в России внесли коррективы и в график уличных гуляний по случаю католического Рождества и Нового года. Сегодня в Минске отменены представления у городской Ратуши и пиротехническое шоу.
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Премьер-министр Беларуси и рядовые жители республики оставили слова поддержки в книге соболезнований в российском посольстве.
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