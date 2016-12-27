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С 1 января белорусы, работающие в России, получат доступ к обязательному медицинскому страхованию
28.12.2016 17:04 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 декабря. С 1 января 2017 года в России трудящиеся из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС), сообщила 28 декабря пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей, осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. При этом, отмечается в сообщении пресс-службы, к социальному обеспечению, в частности, относится обязательное медицинское страхование. Однако ранее у временно пребывающих работников из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.
"С принятием Россией этого решения десятки тысяч трудящихся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами", — заявила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 28 декабря. С 1 января 2017 года в России трудящиеся из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат доступ к обязательному медицинскому страхованию...
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