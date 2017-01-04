МИНСК, 5 дек – Sputnik. Сбой в работе электронного табло на остановке общественного транспорта стал темой вчерашних шуток в Гомеле: во время снегопада на табло высветилась температура воздуха +85°С, фото было опубликовано гомельчанами в социальных сетях.

Вчера на территорию Беларуси пришел циклон Axel, который принес в республику снегопады, ожидается, что в четверг 5 января температура воздуха в стране начнет существенно понижаться.

"Электроника отжигает в ответ на снегопады в Гомеле", – говорится в подписи к фото, размещенному в одном из микроблогов в Twitter: по состоянию на 17:31 на остановке "Универмаг "Гомель" на табло высвечивалась температура воздуха +85°С.

Как ранее сообщили Sputnik в Гидромете, пришедшие в Беларусь морозы продержатся недолго, однако ночные температуры будут ниже 20°С – местами при прояснениях термометры покажут –27°С.