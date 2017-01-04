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Красный Крест в Гомеле проведет акцию по обогреву бездомных в морозы
05.01.2017 11:05 — Новости Общества | БелаПАН
Гомель, 5 января. Кампанию "Вместе во имя гуманности" по обеспечению теплой едой и одеждой бездомных проведет Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста, сообщила БелаПАН заместитель председателя областной организации БОКК Олеся Костюк.
"В связи с ожидаемым резким похолоданием на территории Беларуси мы проводим кампанию, направленную на оказание помощи населению, наиболее уязвимому в данных условиях, — лицам без определенного места жительства. Для бездомных организуется выдача горячего питья (чая), горячей еды (каши), мясных консервов", — сказала представитель Красного Креста.
Акция стартует 6 января. Дежурство сотрудников Красного Креста и волонтеров будет организовано в районных организациях БОКК с 10 до 14 часов. При понижении температуры до минус 20 градусов и более оказание помощи бездомным будет продолжено, добавили в областной организации БОКК.
Алена Германович, БелаПАН.
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Гомель, 5 января. Кампанию "Вместе во имя гуманности" по обеспечению теплой едой и одеждой бездомных проведет Гомельская областная организация Белорусского...
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