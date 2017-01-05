МИНСК, 6 янв – Sputnik. Инспекторы ГАИ Гомеля из-за мороза сменили форменную зимнюю обувь на валенки, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко На Рождество морозы усилятся, им будет сопутствовать резкий ветер

Сильные морозы пришли в Беларусь в четверг 5 января, синоптики прогнозируют, что на предстоящих выходным местами температура воздуха ночью опустится до –32°С.

"Инспекторы, чтобы не замерзнуть на улице, несут службу в валенках, и согревают себя горячим чаем", – сказали в ГАИ.

В инспекции в очередной раз призвали водителей в сложных погодных условиях внимательно относиться друг к другу.



© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома Инспектор ГАИ в Гомеле

"Если на ваших глазах кто-то попал в затруднительное положение на дороге, не проходите мимо, сообщите о случившемся по телефону экстренных служб, либо ближайшему экипажу ДПС", – попросили в ГАИ.

В управлении также пообещали сделать все возможное, чтобы помочь автолюбителям, попавшим в сложную ситуацию.