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Фотофакт: инспекторов ГАИ в Гомеле переобули в валенки из-за мороза
06.01.2017 17:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Инспекторы ГАИ Гомеля из-за мороза сменили форменную зимнюю обувь на валенки, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сильные морозы пришли в Беларусь в четверг 5 января, синоптики прогнозируют, что на предстоящих выходным местами температура воздуха ночью опустится до –32°С.
"Инспекторы, чтобы не замерзнуть на улице, несут службу в валенках, и согревают себя горячим чаем", – сказали в ГАИ.
В инспекции в очередной раз призвали водителей в сложных погодных условиях внимательно относиться друг к другу.
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Инспектор ГАИ в Гомеле
"Если на ваших глазах кто-то попал в затруднительное положение на дороге, не проходите мимо, сообщите о случившемся по телефону экстренных служб, либо ближайшему экипажу ДПС", – попросили в ГАИ.
В управлении также пообещали сделать все возможное, чтобы помочь автолюбителям, попавшим в сложную ситуацию.
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В инспекции в очередной раз призвали водителей в сложных погодных условиях внимательно относиться друг к другу.
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