В декрет «О предупреждении социального иждивенчества», который в народе называют декретом о тунеядцах, внесены изменения . Теперь тунеядцами государство считает тех неработающих родителей, чьи дети с 3 до 7 лет ходят в сад. Новшество в основном коснется мам-домохозяек, чьи мужья зарабатывают достаточно, чтобы жена могла посвящать себя семье, и тех, кто отказался от небольшой зарплаты ради счастливого детства ребенка. TUT.BY узнал у домохозяек, которые водят детей в садик, чем занят их день и считают ли они себя тунеядцами.



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«Если получается, вечером я могу даже помыться»

Наталья — мама двух сыновей. Старшему 9 лет, а младшему 4 года.

После выхода из второго декрета она проработала всего два месяца и поняла, что не успевает следить за детьми. Из-за нехватки времени стала страдать учеба старшего сына, она не успевала водить ребенка к логопеду.

— Я хочу, чтобы дети были досмотренные, развитые, а совместить это с работой не получается. В этом году в школе вторая смена, и я рада, что сижу дома. Я встаю в 7 утра, собираю детей и в 8.30 выезжаю со старшим на спортивные занятия, жду его. В 11 часов мы возвращаемся домой, я готовлю обед, мы заканчиваем делать уроки. В час он уходит в школу. Так полдня уходит на кружки и сборы, — описывает будни Наталья.

С 13 до 16 часов у Натальи — «свободное» время. Она готовит ужин, убирает, стирает, утюжит. В 16 часов она забирает младшего из сада и едет домой. В 18 часов старший сын возвращается из школы. После ужина дети играют, пока мама моет посуду и убирает. Еще час уходит на подготовку уроков с ребенком. В полдевятого детей надо искупать и уложить спать, потом погулять с собакой.

— Если получается, вечером я могу помыться. Но чаще не получается. Надо заготовить что-то на завтрак, и за мальчишками ты вечно что-то убираешь. Они рисуют, лепят, творят. Например, если дети занимаются аппликациями, пылесосить надо по два раза. Недавно убирали елку — пропылесосили пять раз.

В субботу у детей бассейн и тренировка, но день все-таки посвободнее, и семья старается погулять по городу, съездить в гости. В воскресенье снова уроки, уборка и приготовление ужина.

В том, что Наталья не работает, она видит еще один плюс. Если ребенок простыл, а больничный без температуры не дают, она просто оставляет его дома.

При этом доход семьи, по подсчетам Натальи, скромный, и быть домохозяйкой для семейного бюджета «напряжно». В этом году семья не сэкономила на отдых и никуда не ездила.

Возможно, изменения в декрет внесли для того, чтобы мамы, которые не платят налог, не водили детей в сад, который финансируется в том числе за счет налогов. Однако, напоминает Наталья, родителям все равно приходится доплачивать за сад. Ежегодно родители сдают по 100 рублей на канцелярские товары, дополнительно покупают чистящие средства. Два раза в месяц в садик приезжает театр. «Это по желанию, но все дети идут, не останется же твой ребенок один. Это еще по семь рублей ежемесячно. В садике есть платный спортивный кружок — еще 20 рублей. Каждый месяц на нужды группы сдаем еще по 2 рубля», — комментирует Наталья.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Наталья говорит, что с радостью бы пошла работать на полставки — без ущерба для семьи. Но у Натальи специфическая профессия — инженер химик-технолог, и она не представляет, куда устроиться с такой специализацией.

— Знакомые работающие мамы до 12 ночи делают уроки с детьми, со слезами на глазах. Сами они уже утром делать их не будут. Потом мамы по телефону детей будят и кормят. Это очень тяжело. Конечно, меня обижает этот налог. Раньше всех в доме встает жена, детей ведет в школу и забирает из нее снова жена, ужин готовит тоже жена. Вечером муж, придя с работы, отдыхает, ведь он же устал. А жена убирает, гладит, играет с детьми — она же не работает. Мама работает 24 часа в сутки и не получает за это никакой оплаты.

«Моя работа — вырастить хорошего человека»

Марине 29 лет, она заочно учится в магистратуре. Ее сыну 5 лет.

Ее история похожа на историю Натальи: с 2,5 лет сын пошел в садик, стал болеть, даже попал в больницу с бронхитом. Поэтому в периоды эпидемий в семье решили сына в сад не водить. Да и в целом он не часто его посещает.

— Сын сам просит записать его на кружки, ему все интересно. Мы ходим на акробатику, на английский, рисование, играем на барабанах, фортепиано. Практически каждый день он занят кружками.

По словам Марины, доход семьи «выше среднего».

— Но наш папа очень много работает, часто уезжает в командировки, и я остаюсь одна. Если бы я работала, я бы не справлялась. Каждый день уборка, стирка, готовка, нужно куда-то съездить по семейным делам, сходить в магазин. К тому же это финансово не выгодно: пришлось бы оплачивать няню, домработницу. Больного ребенка пришлось бы оставлять с посторонним человеком. Я на такой риск не согласна. Я мама — это моя работа. Я не готова ради заработка пожертвовать детством сына. Мы много времени проводим вместе, сын развивается как полноценная личность. Моя задача — вырастить хорошего человека. Не надо пускать на самотек развитие, образование и воспитание детей.

Услугами бесплатной медицины Марина пользуется только во время планового медобследования. По ее словам, если в поликлинике обратят внимание на шумы в сердце ребенка, направят на кардиограмму. Но если она ничего не покажет, на этом и остановятся. УЗИ сердца уже надо будет делать платно. Массаж от плоскостопия также делают только платно.

— Оскорбляет отношение, что ты тунеядец — даже само это слово. Получается, работа, которую я выполняю, не ценится государством, хотя я и ребенком занимаюсь, и домом. Это какая-то дискриминация. Человек должен иметь право решать, работать или нет. К тому же деньги, которые, возможно, пошли бы на образование, здоровье, отдых и развитие ребенка, надо отдать как налог на тунеядство. Мне кажется, семьи с детьми — не та категория людей, с которых надо взимать такой налог.

«Мы экономим государству на больничных»

Ирина — мама двух детей дошкольников. Ее сыну — 6,5 лет, а дочке — 3,5. она вынуждена сидеть дома с детьми, так как они часто болеют, иногда по очереди, иногда вместе.

Для старшего сына Ирины это последний дошкольный год, и пока она была в декрете, в детский сад сын отходил всего четыре недели, начиная с сентября. Остальное время сын либо болел, либо долечивался дома.

Для младшей дочери это первый год в саду, и она только начала привыкать к одному из воспитателей.

— До этого ребенок категорически отказывался оставаться в саду в ее смену. У другого воспитателя либо ребенок болеет, либо вторая смена, либо болеем мы. Поэтому адаптация к детскому саду у нас затянулась, — объясняет мама.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

День Ирины расписан по часам: рано утром подъем, завтрак и сборы в детский сад. Пока дети до 12 в саду (в лучшем случае оба, если один из них не болеет), дома уборка-стирка-готовка, иногда Ирина едет по делам в город. Стирать приходится три раза в неделю, убирать квартиру с маленькими детьми — каждый день. В 12 часов она забирает детей из детсада, дома — дневной сон, и до вечера она им «нянечка и воспитатель».

— Папа приходит домой поздно, нужно же кому-то деньги зарабатывать. На больничные он не ходит, все время работает. До декретного отпуска я работала в коммерческой организации. Мне сложно было бы уходить каждый раз на больничный, так как мой объем работы тут же перекладывался бы на всех остальных. Многим ли это понравится? Я сочла честным уволиться. Папиного дохода, если дать ему возможность спокойно работать, без больничных и прочих потрясений, нам бы хватало.

Возможным вариантом трудоустройства Ирина видит только работу в государственной организации. При этом она будет получать зарплату и часто — больничный. «Работник из меня будет так себе», — комментирует такую альтернативу Ирина. Другой вариант — забрать младшую дочь из сада или оформить ремесленничество за 1 базовую величину в год вместо 20.

— Государству, конечно, виднее, но неработающие мамы экономят бюджету на больничных, на походах в поликлиники и вызовах врачей на дом. Опытная мама уже знает, чем вылечить простуду ребенка самостоятельно, чтобы не идти в поликлинику и не хватать вирусы. Еще мы разгружаем садики, где в группах до 30 с лишним детей, — считает Ирина.

«Почему, работая на семью, я еще должна заплатить налог государству?»

В редакцию обратилась еще одна мама дочери 4,5 лет, Вероника Хамицевич. По ее словам, изменения в декрет возмутили ее до глубины души, и она решила рассказать свою историю «тунеядства».

Веронике 29 лет, по специальности она звукорежиссер. Выйдя из декрета полтора года назад, она пошла на работу в Академию искусств. Первая зарплата принесла в семейный бюджет 190 рублей (новыми деньгами). Посовещавшись с мужем, она решила, что здоровье ребенка важнее этой суммы, и уволилась.

Сейчас ребенок Вероники ходит в сад, но часто болеет, и с ним приходится сидеть дома по две недели до полного выздоровления.

— Летом попали в инфекционную больницу на месяц. После еще месяц я сидела с ребенком дома, поскольку дочь задыхалась во сне после перенесенного коклюша и пневмонии. С тех пор у дочки увеличились аденоиды, и она не может ходить в сад подолгу. Это постоянный насморк, кашель. Опять мне пришлось сидеть месяц дома, чтобы привести аденоиды в норму. Слава Богу, ребенка удалось вылечить: кашель и насморк прошли, появился здоровый цвет лица, — описывает свой постдекретный период Вероника.



Часто мамы становятся домохозяйками, потому что дети часто болеют. Фото с сайта dribin.by

После стольких вынужденных пропусков сада Вероника задается вопросом, какой работодатель в кризис согласился бы держать на работе сотрудницу, которая половину из рабочих дней в году проводит с болеющим ребенком и не появляется на работе по месяцу?

— С другой стороны, почему моя работа по дому не является работой?

Вероника уверена, что ее ситуация типичная для матерей, воспитывающих маленьких детей и делающих выбор между низким заработком и здоровьем ребенка. Она считает, что под ее словами подпишется тысячи матерей.

Напомним, до подписания декрета от уплаты налога освобождались домохозяйки, которые нигде не работали и воспитывали детей до 7 лет, независимо от того, посещал ли ребенок дошкольное учреждение. Ранее в МНС заявляли, что освободить таких женщин от сбора могут до того момента, пока младшему ребенку не исполнится 10 лет. Однако это предложение не было принято. Домохозяйки с детьми до 7 лет, которые ходят в детский садик, не будут уплачивать налог на тунеядство за прошлые годы.