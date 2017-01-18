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Единый транспортный оператор может появиться в Беларуси
18.01.2017 21:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Единый транспортный оператор, который иначе распределит рынок пассажирских перевозок, может появиться в Беларуси, об этом сообщили в среду в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Цель создания единого оператора — сделать перевозку пассажиров более комфортной и при этом дешевой. В частности, как ранее сообщалось, негосударственные перевозчики, которые работают на выгодных направлениях,
"Пусть эти перевозчики возьмут на себя и перевозки по социальным стандартам. Это международная практика. Так, часть перевозок общественного транспорта в Варшаве, например, выполняет французский перевозчик", — сообщил председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак.
На данный момент Министерство транспорта и коммуникаций трудится над подзаконными актами, чтобы соблюсти баланс интересов как пассажиров, так и транспортников. Ожидается, что весной закон будет принят во втором чтении.
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Единый оператор сможет создать более выгодные условия для пассажиров, кроме того, негосударственных перевозчиков могут обязать работать и на невыгодных...
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