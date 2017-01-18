МИНСК, 18 янв — Sputnik. Единый транспортный оператор, который иначе распределит рынок пассажирских перевозок, может появиться в Беларуси, об этом сообщили в среду в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik Алексей Мальгавко Маршрутчиков- частников заставят работать и на убыточных направлениях

Цель создания единого оператора — сделать перевозку пассажиров более комфортной и при этом дешевой. В частности, как ранее сообщалось, негосударственные перевозчики, которые работают на выгодных направлениях, должны будут перейти и на непопулярные маршруты .

"Пусть эти перевозчики возьмут на себя и перевозки по социальным стандартам. Это международная практика. Так, часть перевозок общественного транспорта в Варшаве, например, выполняет французский перевозчик", — сообщил председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак.

На данный момент Министерство транспорта и коммуникаций трудится над подзаконными актами, чтобы соблюсти баланс интересов как пассажиров, так и транспортников. Ожидается, что весной закон будет принят во втором чтении.