В рассекреченных документах, которые недавно опубликовало в интернете ЦРУ, нашлось немало информации и по Беларуси, и по странам-соседкам. TUT.BY почитал доклады американской спецслужбы по Чернобыльской аварии.



Дозиметрист вскоре после аварии на ЧАЭС. Фото: БГАКФФД

Про отчеты ЦРУ, которые стали «более сдержанными, чем сразу после аварии»

Во внутренней переписке ЦРУ за 29 июля 1986 года говорится, что спецслужбы слегка потянули время, зато теперь их отчеты более выдержаны, чем были сразу после аварии. Первые отчеты, впрочем, поисковик по нашему запросу не выдает. Известно лишь, что первое сообщение о событии спецслужба сделала 28 апреля — уже после официального заявления СССР о происшествии.

Спустя несколько дней (31 июля 1986 года) спецслужбы иронизируют, напоминая: в феврале в издании Soviet life (журнал «Советская жизнь» долгие годы выходил в Америке, отстаивал линию правительства СССР. — Прим. TUT.BY) была краткая заметка про безопасность Чернобыльского реактора.



Так выглядел разворот журнала «Советская жизнь», который рассказывал про город, рожденный атомом (февраль 1986 года).

Любопытно, что настроение американских докладов спокойное: «Предварительный анализ Чернобыльской ядерной аварии указывает на то, что прямой ущерб советской экономике будет относительно небольшим».

В то же время сообщают, что на работы по ликвидации (в том числе эвакуацию, обезвреживание, закупку технического оборудования и медицинские предметы) потребуется 25 миллиардов рублей.

По информации ЦРУ, 200−300 рабочих и пожарных получили потенциально смертельные дозы радиации. Тут же приводят информацию, что по состоянию на 21 мая от радиации погибло 13−15 человек, еще два — от самого взрыва (далее упоминаются уже «не менее 35» пожарных и рабочих, погибших на месте). Предполагается, что те, кто сильно облучился, станут жертвами «в течение нескольких ближайших недель».

Жители в пятикилометровой зоне получили существенную дозу радионуклидов. Еще 25−30 тысяч человек подверглись облучению, «которого достаточно, чтобы вызвать тошноту, а в дальнейшем повлиять на развитие раковых заболеваний».

По официальным данным эвакуировали 92 тысячи жителей, по оценкам ЦРУ в той зоне живут 150−180 тысяч человек. Спецслужба делает вывод по расхождению в цифрах: вероятно, многие покинули жилье пешком, не дождавшись транспорта. Известно американской спецслужбе и то, что немало людей, которые покидали Киев и другие города далеко за тридцатикилометровой зоной.



Первые ликвидаторы на ЧАЭС.

Стоимость эвакуации не поддается оценке, потому что задействована армия и много волонтеров.

При этом прогноз оптимистичен: при надлежащей обработке жители смогут вернуться в свои дома в течение нескольких месяцев. Основной удар радиоактивности пришелся на площади, которые «в основном покрыты лесами и болотами». В отчете сообщают, что не больше чем 15−25% пастбищ и сельскохозяйственных полей получили серьезную дозу. Поскольку очаг локализовали, долговременного отрицательного эффекта на международную торговлю не ожидается.

Американские эксперты оценивают: на не очень загрязненных почвах можно выращивать разные виды овощей и зерна (кроме подсолнечника) потому что они не накапливают радиацию через корни. Основная опасность для человека — радиоактивная пыль, которая будет подниматься при обработке земли. При этом может серьезно пострадать животноводство.

Сообщается, что власти применяют вещества, которые «связывают» радиоактивные осадки, потом этот загрязненный слой можно снять и захоронить; на крыши стелют полиэтиленовые пленки, чтобы дождь не смывал радиацию в дренажные системы.

Про поведение Горбачева после аварии и реакцию местных властей

Отчет ЦРУ под грифом «секретно», который появился уже год спустя, куда более интересный. В первых строчках признают, что СССР удалось сдержать большую часть политических и экономических последствий крупнейшей ядерной аварии.

«Москва сумела развеять критику со стороны западных стран, активно сотрудничая с МАГАТЭ по подробностям аварии и описанию мер, необходимых для увеличения безопасности ядерных реакторов типа Чернобыльского. Однако доверие к СССР даже сегодня остается на низком уровне из-за изначальных тщетных попыток скрыть масштаб аварии и нежелание обсуждать безопасность других атомных электростанций СССР».

ЦРУ критикует молчание генсека Горбачева в течение трех недель после аварии — ведь он пропагандировал новую политику гласности.

«Он дистанцировался от кризиса, чтобы минимизировать личную ответственность, — пишет ЦРУ. — Хотя из-за Чернобыльской аварии Горбачеву стало труднее позиционировать руководство страны как разумное и ответственное, этот кризис в его политической карьере был временным. Через несколько недель он запустил пиар-кампанию, чтобы уменьшить ущерб, нанесенный репутации его режима, и последующие предпринятые им внутренние реформы в значительной степени отвлекли внимание общественности от Чернобыля».



В Беларуси переселены 10 тысяч семей в наспех построенные панельные дома в северных районах Гомельской области. Еще несколько тысяч недавно вернулись после дезактивации своих домов.

Секретный документ также пытается объяснить, почему реакция руководства СССР на саму аварию была не моментальной:

«Первоначально Москва не доверяла информации о типе аварии, о котором информировал персонал станции… Даже после того, как стало известно о высоких уровнях радиоактивности, инцидент все еще трактовался как локальное происшествие — в течении многих часов».

Отчасти это объясняется тем, что информация от местных властей была несогласованной. По мнению ЦРУ, ошибки местных «были не очень серьезными». Однако руководство в Киеве первоначально докладывало только о пожаре.

Позже в докладе вернутся к этой теме и расскажут: и на международной арене по теме Чернобыля СССР станет «делать козлами отпущения местные власти».

Американская разведка сравнивает советскую реакцию на аварию на ЧАЭС на международном уровне со случаем со сбитым корейским авиалайнером в 1983 году. И тогда, и сейчас информационная блокада длилась до тех пор, пока международное давление не заставило признаться. На этот раз Советский союз признался в произошедшем только «по гневному настоянию Швеции».

Позже, пишет ЦРУ, власти предприняли немало попыток, чтобы не стать объектом общественного гнева. Советские СМИ сообщали о том, что из партии исключили 27 человек, шестерых представителей предприятия судили за нарушения правил безопасности.

Про мобилизацию гражданских и военных сил после аварии

«После краткого периода бюрократического головотяпства и неорганизованности сразу после аварии, советские власти мобилизовали как гражданские, так и военные силы и средства для эффективного контроля радиоактивных выбросов. Эвакуировали около 135 тысяч человек и скот. К декабрю 1986 года они укрыли разрушенный реактор и обеззаразили большую часть окрестностей Чернобыля. Достаточно для того, чтобы обеспечить там сменную работу», — отмечено в докладе.





Американский доклад достаточно подробно разбирает произошедшее на атомной станции утром 26 апреля. По мнению ЦРУ, авария стала результатом серии неправильных действий операторов станции в обращении с реактором, который и сам по себе был неполноценной конструкцией.

Правительственная комиссия из Москвы прибыла на место вечером 26 апреля. Следующие усилия американцы считают успешными именно из-за того, что эта группа смогла быстро принимать решения и действовать.

По информации ЦРУ, горячие фрагменты ядерного топлива и графита после взрыва стали причиной более чем 30 пожаров на ЧАЭС. Варианта было два: позволить всему выгореть, или попытаться погасить огонь. Тут вспоминают вертолеты, которые сбрасывали смеси песка, бора, свинца, глины и доломита на реактор для тушения горящего реактора. «Эта смесь хорошо подходит для выполнения такой задачи».

Сообщается, что технических проблем во время тушения становилось все больше. Так, было опасение, что из-за серьезного веса сброшенного материала может обрушиться остаток здания, и без сильно пострадавшего во время аварии.

Рассказывает доклад и про захоронение разрушенного реактора, и про строительство тоннеля под четвертым энергоблоком, к которому привлекли огромное количество шахтеров, строительных специалистов и военнослужащих (от 20 до 30 тысяч).

Использование такого большого количества войск объясняется необходимостью ограничить индивидуальную дозу облучения.

Про вред для здоровья среди населения и ликвидаторов

Документ отмечает, что число человеческих жертв аварии не будет известно еще в течение многих десятилетий.



Один из вертолетов Ми-26, который использовался для тушения пожара на ЧАЭС.

«В дополнение к 31 известным случаям смертельных исходов, облучение может привести к увеличению количества смертей от рака на 10 тысяч — в европейской части СССР в течение следующих 70 лет, и на 4 тысячи — в пострадавших от радиации частях Восточной и Западной Европы (увеличение на менее, чем на одну сотую процента). Оценки условные, и результат будет частично зависеть от медицинского ухода за теми, кто подвергся облучению».

ЦРУ предполагает, что в СССР «почти наверняка понимают», какой эффект воздействие радиации окажет на ликвидаторов. Объявили, что эти люди подверглись дозе облучения в 25 бэр.

«По международным стандартам, доза в 25 бэр соответствует уровню облучения при авариях такого рода — в чрезвычайной ситуации. Но число ликвидаторов должно быть небольшим, рекомендуется привлекать добровольцев, причем они не должны быть в основном детородном возрасте».

В отличие от этих рекомендаций, отмечает ЦРУ, в СССР к этой работе привлекали относительно молодых людей и в большом количестве.

«Мы считаем, что многие из советских военнослужащих (подчеркивается то, что речь идет именно о молодых парнях, которые становились ликвидаторами. — Прим. TUT.BY), вероятно, получили облучение в 25 бэр».

Это примерно в два раза больше средней дозы для отдельных эвакуированных. Соответственно, и риск возникновения рака у них пропорционально выше, подытоживает американская разведка.