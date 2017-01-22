Президенту США Дональду Трампу отправили приглашение побывать в Музее еврейского сопротивления в Новогрудке, сообщили в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ .



Джаред Кушнер и Иванка Трамп. Фото: Reuters

Приглашение из Новогрудского музея уже отправлено вместе с поздравлениями Дональду Трампу. В музее отметили, что готовы принять и его самого, и всю его семью. Дочь 45-го президента США Иванка и ее муж Джерад собирались здесь побывать, а отец зятя Трампа Чарльз Кушнер обещал передать приглашение президенту США лично.

— Это же не первая наша переписка с Чарльзом, и ответ я получила буквально за считанные секунды. Ответ был — да, я передам всем членам нашей семьи. У Чарльза очень теплое отношение к Новогрудку. Потому что это очень типично для евреев — именно так относиться к истории своей семьи, к своим корням, рассказала создатель Музея еврейского сопротивления в Новогрудке Тамара Вершицкая.

62-летний Чарльз Кушнер приезжает в Новогрудок каждый год. Встречается с представителями еврейской диаспоры, привозит внуков, чтобы показать места, где их предки положили начало одной их самых влиятельных династий США.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что у зятя президента США Дональда Трампа белорусские корни .