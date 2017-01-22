﻿ Трампу передадут приглашение новогрудского музея побывать в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Трампу передадут приглашение новогрудского музея побывать в Беларуси

22.01.2017 22:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президенту США Дональду Трампу отправили приглашение побывать в Музее еврейского сопротивления в Новогрудке, сообщили в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.


Джаред Кушнер и Иванка Трамп. Фото: Reuters

Приглашение из Новогрудского музея уже отправлено вместе с поздравлениями Дональду Трампу. В музее отметили, что готовы принять и его самого, и всю его семью. Дочь 45-го президента США Иванка и ее муж Джерад собирались здесь побывать, а отец зятя Трампа Чарльз Кушнер обещал передать приглашение президенту США лично.

— Это же не первая наша переписка с Чарльзом, и ответ я получила буквально за считанные секунды. Ответ был — да, я передам всем членам нашей семьи. У Чарльза очень теплое отношение к Новогрудку. Потому что это очень типично для евреев — именно так относиться к истории своей семьи, к своим корням, рассказала создатель Музея еврейского сопротивления в Новогрудке Тамара Вершицкая.

62-летний Чарльз Кушнер приезжает в Новогрудок каждый год. Встречается с представителями еврейской диаспоры, привозит внуков, чтобы показать места, где их предки положили начало одной их самых влиятельных династий США.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что у зятя президента США Дональда Трампа белорусские корни.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее стало известно, что у зятя президента США Дональда Трампа белорусские корни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Девушку приятнее поднимать, чем железо". В Минске прошел открытый кубок страны по чирлидингу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика