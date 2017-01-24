﻿ Семья из Гродно ищет единомышленников, чтобы организовать белорусскоязычную дошкольную группу. 21.by
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Семья из Гродно ищет единомышленников, чтобы организовать белорусскоязычную дошкольную группу

25.01.2017 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Семья из Гродно решила найти единомышленников среди родителей и организовать в микрорайоне Фолюш белорусскоязычную группу в детском саду. Что для этого нужно и как работают белорусскоязычные группы, рассказывает Гродно Плюс.


Фото: grodnonews.by, носит иллюстративный характер

Пока в Гродно только одна белорусская группа для дошкольников в садике № 45, который находится в Ленинском районе. Семья живет в Октябрьском районе. На данный момент, несмотря на то, что уже есть желающие водить детей в белорусскую группу, для ее формирования пока не хватает воспитанников.

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Если вы желаете водить своего ребенка в белорусскоязычную группу, то просьба обращаться к Оксане, маме маленького Яна. Ее номера телефонов: +375 (44) 768−05−14 (vel), +375 (33) 381−72−78 (МТС).

 
Теги: Гродно
 
 
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Семья из Гродно решила найти единомышленников среди родителей и организовать в микрорайоне Фолюш белорусскоязычную группу в детском саду. Что для этого нужно и...

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