Завершено расследование дела в отношении председателя ликвидационной комиссии одного из акционерных обществ в Минске. Следователи полагают, что женщина получала взятки (в денежном и предметном выражении) в обмен на выгодное сотрудничество. Подробности сообщает управление Следственного комитета по Минску.

Установлено, что с июля по октябрь 2016 года сотрудница ОАО несколько раз незаконно получала деньги от руководителя одной из коммерческих организаций.

«Намереваясь получить взятку, председатель сообщала арендодателю, что увеличит стоимость арендной платы занимаемых им площадей, а также запретит использовать оборудование акционерного общества», — рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

В результате сотруднице были переданы деньги на сумму в 4 тысячи долларов, а также изготовлен мангал (стоимостью свыше 2 тысяч рублей).

Выяснилось, что руководитель коммерческой организации не раз пытался решить вопрос об использовании оборудования ОАО на законных основаниях — но каждый раз получал отказ со стороны председателя.

Фигурантке предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки повторно, в крупном размере). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Обвиняемая заключена под стражу. Дело передано прокурору для направления в суд.