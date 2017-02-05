Тело погибшего белоруса Виталия Мялика полиция обнаружила на заправке 3 февраля около 11 часов вечера. Инцидент произошел в городе Норкосс, штата Джорджия. Полиция разыскивает подозреваемых в совершении преступления.



Фото с сайта gofundme.com

По сообщениям местных СМИ, в ходе расследования полиция выяснила, что Виталий Мялик зашел в магазин на заправочной станции. Затем внутрь вошли двое подозреваемых, один из которых совершил покупку. Когда подозреваемые вышли на улицу, между ними и Мяликом возник спор, который перерос в ссору. Один из подозреваемых достал из своей машины винтовку и застрелил Мялика.

Как отмечают в полиции, тело иммигранта из Беларуси тело лежало на середине парковки. Автомобиля рядом не оказалось. Детективы подозревают, что Мялик приехал на заправку вместе со своими убийцами.

В Минске у Виталия осталась семья — жена Екатерина и двое детей, младшей дочери всего 4 месяца.

«Летом Виталий должен был получить гражданство и мы с сыном и дочерью собирались переехать к нему», — рассказала TUT.BY Екатерина.

Сейчас она занимается получением американской визы. Родственники погибшего объявили на сайте GoFundMe сбор средств, чтобы женщина могла приехать в Америку и попрощаться с мужем.