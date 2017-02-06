МИНСК, 6 фев — Sputnik. Принц Гарри выиграл забег на 50 метров у своего брата принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, сообщает Sky News.

Накануне члены королевской семьи приняли участие в благотворительном забеге в рамках подготовки к Лондонскому марафону (пройдет 23 апреля). Внуки английской королевы Елизаветы II присоединились к акции с целью поддержки социальной компании по борьбе со стигматизацией психических заболеваний. Мероприятие прошло в Олимпийском парке Елизаветы II в Лондоне. Кроме принцев в забеге участвовали 150 волонтеров.

Prince William, Harry and the Duchess of Cambridge ran a 50m dash to help fight stigma associated with mental health https://t.co/tjZ3xGSwDn — Sky News (@SkyNews) 5 февраля 2017 г.

Организаторы предложили Гарри, Уильяму и Кейт совершить забег на 50 метров. Все трое не стали переодеваться в спортивные костюмы и соревновались в повседневной одежде.

Принц Гарри обогнал своего старшего брата и финишировал первым. Следом финишную прямую пересек принц Уильям, последней прибежала его жена.