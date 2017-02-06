﻿ Принц Гарри обогнал брата и его жену в забеге на 50 метров. 21.by
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Принц Гарри обогнал брата и его жену в забеге на 50 метров

06.02.2017 21:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Принц Гарри выиграл забег на 50 метров у своего брата принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, сообщает Sky News.

Накануне члены королевской семьи приняли участие в благотворительном забеге в рамках подготовки к Лондонскому марафону (пройдет 23 апреля). Внуки английской королевы Елизаветы II присоединились к акции с целью поддержки социальной компании по борьбе со стигматизацией психических заболеваний. Мероприятие прошло в Олимпийском парке Елизаветы II в Лондоне. Кроме принцев в забеге участвовали 150 волонтеров.

Организаторы предложили Гарри, Уильяму и Кейт совершить забег на 50 метров. Все трое не стали переодеваться в спортивные костюмы и соревновались в повседневной одежде.

Принц Гарри обогнал своего старшего брата и финишировал первым. Следом финишную прямую пересек принц Уильям, последней прибежала его жена. 

 
Теги: Минск
 
 
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Трое членов королевской семьи активно участвуют в социальной кампании, которая призывает людей не стесняться своих психических и психологических проблем.

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