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Чтобы расплатиться со штрафами мужчина гнал самогон - и за это получит новый штраф
09.02.2017 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Столичные правоохранители получили информацию о самогонном производстве в деревне Малиновщина в Минской области. Позже его хозяин признался: так он добывал деньги на погашение административных взысканий. Теперь ему грозит новый штраф в размере до 30 базовых величин,
Примечательно, что в этой же деревне есть спиртоводочный завод, но мужчина решил обустроить собственное производство алкоголя в приусадебной пристройке. Там нашли более 2,5 тысяч литров самогонной браги (около 300 литров самогона).
Владельцем «базы» оказался 25-летний безработный местный житель. Он уже не раз привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. При этом сам не употребляет спиртное.
— Мужчина занимался исключительно изготовлением самогона для получения денежных средств и последующего погашения ранее наложенных административных взысканий, — сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.
Сейчас в отношении мужчины начат административный процесс по ч.2 ст. 12.43 КоАП (Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления повторно в течение одного года). Таким образом, ему грозит штраф в размере до 30 базовых величин (690 рублей).
Деятельностью нарушителя также заинтересовалась инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проводится проверка.
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Столичные правоохранители получили информацию о самогонном производстве в деревне Малиновщина в Минской области. Оказалось, что в этой же деревне есть...
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