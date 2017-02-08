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Чтобы расплатиться со штрафами мужчина гнал самогон - и за это получит новый штраф

09.02.2017 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители получили информацию о самогонном производстве в деревне Малиновщина в Минской области. Позже его хозяин признался: так он добывал деньги на погашение административных взысканий. Теперь ему грозит новый штраф в размере до 30 базовых величин, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба ГУВД

Примечательно, что в этой же деревне есть спиртоводочный завод, но мужчина решил обустроить собственное производство алкоголя в приусадебной пристройке. Там нашли более 2,5 тысяч литров самогонной браги (около 300 литров самогона).

Владельцем «базы» оказался 25-летний безработный местный житель. Он уже не раз привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. При этом сам не употребляет спиртное.

— Мужчина занимался исключительно изготовлением самогона для получения денежных средств и последующего погашения ранее наложенных административных взысканий, — сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

Сейчас в отношении мужчины начат административный процесс по ч.2 ст. 12.43 КоАП (Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления повторно в течение одного года). Таким образом, ему грозит штраф в размере до 30 базовых величин (690 рублей).

Деятельностью нарушителя также заинтересовалась инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичные правоохранители получили информацию о самогонном производстве в деревне Малиновщина в Минской области. Оказалось, что в этой же деревне есть...

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