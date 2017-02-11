МИНСК, 12 фев — Sputnik. Гражданин Финляндии, прибывший в Минск чартерным рейсом в полночь, стал первым безвизовым туристом. Теперь у него есть пять дней на исследование красот республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Безвизовый турист в Беларуси: прилетел в гости к девушке

Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран (из них 39 европейские) начал действовать в Беларуси с 12 февраля.

Второй европеец прилетел в Минск из Вены, сам он — итальянец, а в Беларусь приехал к девушке. Увидев, что его встречает с десяток видеокамер, итальянец бережно прижал к груди паспорт гражданина Евросоюза и скрылся в поисках такси.

А вот китаянка Ли Йен, прилетевшая рейсом из Абу-Даби, рассказала, что многое слышала о вкусной кухне и добром нраве белорусов. Узнав от знакомых, что в Беларусь можно теперь приехать, минуя процедуру получения визы, она воспользовалась возможностью.

Уже после полудня в Минск прибыл рейс из Франкфурта. Самолет авиакомпании Lufthansa приземлился в аэропорту с безвизовыми туристами на борту, а также с теми, у кого уже есть виза.



© Sputnik / Виктор Толочко Немец Джозеф рассказал, что Беларусь отменила визы, ведь разрешение на въезд в страну получить довольно сложно

Джозеф прилетел из Германии не как турист, а по вопросам бизнеса. В Беларуси он уже в десятый раз. "Как что посмотреть? У вас прекрасная страна и очень красивые девушки. Получить вашу визу было непросто, я удивился, как много времени это заняло, хорошо, что теперь можно обойтись без этой процедуры", — рассказал Джозеф.

А некоторые туристы не знали, что в Беларусь можно прилететь без визы и запланировали долгую процедуру еще до того, как указ вступил в силу.



© Sputnik / Виктор Толочко Гражданин Литвы - один из первых, кто прибыл в Беларусь без визы

Среди прибывших оказался даже литовец, который в Беларусь приехал впервые — несмотря на соседство стран, прибыть сюда было непросто. В Беларуси он всего на пару дней, но изучил путеводители. Впрочем, тур по Беларуси для него организует принимающая сторона — партнеры по бизнесу.



© Sputnik / Виктор Толочко Александр живет в США и не был в Беларуси больше 30 лет

Среди прилетевших даже турист из США Александр. Его встречает друг Дмитрий. Александр уехал в США больше 30 лет назад, и сегодня впервые прибыл в Беларусь.

Что с ними будет

Туристам из 80 стран разрешено находиться на территории Беларуси без визы в течение пяти дней. Если этого времени окажется мало, турист может продлить срок пребывания в Беларуси.

"До истечения срока пребывания иностранного гражданина в Республике Беларусь он или его представитель должен обратиться в органы внутренних дел, где вопрос рассмотрят и могут выдать разрешение на продление пребывания. Если иностранный гражданин превысил сроки пребывания в Беларуси без официально полученного на то разрешения, он будет привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 50 базовых величин или к депортации", — пояснил начальник управления пограничного контроля ГПК РБ Олег Ляшук.

Многих волнует, не скажется ли закон о безвизовом въезде в Республику на безопасности внутри страны. В ГПК пояснили, что опыт работы с безвизовыми туристами уже имеется, и работа продолжится в установленном порядке.

"Если иностранному гражданину нежелателен въезд в Республику Беларусь, он будет в установленном порядке возвращен в страну, откуда прибыл", — пояснил Ляшук.