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Нулевая температура и мокрый снег. Погода в Могилеве в выходные

17.02.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в выходные в Могилеве будет пасмурной, по температуре воздуха комфортной: прогнозируют около нуля. По данным синоптиков, в ближайшие три дня будет идти мокрый снег. В течении недели погода существенно не изменится. Лишь к следующим выходным обещают +4°С.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 17 февраля, днем будет +1°С. Прогнозируют мокрый снег.

В субботу мокрый снег возможен лишь днем. Однако небо будет затянуто тучами весь день. Температура будет нулевой.

В воскресенье, 19 февраля, утром может выглянуть солнце. В остальное время — мокрый снег и пасмурная погода.

В понедельник также мало что изменится: до +1°С, пасмурно, мокрый снег.

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Теги: Могилев
 
 
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