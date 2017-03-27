Вчера исполнилось 30 лет со дня создания организации, пользующейся в стране большим авторитетом, — Белорусского общественного объединения ветеранов. В преддверии юбилея наш корреспондент встретился с председателем Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майором запаса Иваном Гордейчиком.



— Иван Аркадьевич, как я знаю, уже сразу после Великой Отечественной на крупных предприятиях в городах стихийно создавались ветеранские группы, куда входили в основном участники войны. Таковы истоки ветеранского движения?

— Можно сказать и так. Еще в 1956 году по инициативе министра обороны СССР Маршала Советского Союза Г. К. Жукова был образован Всесоюзный комитет ветеранов войны и военной службы. Это был первый орган ветеранов, официально наделенный определенными полномочиями, четко определивший свои цели, имевший программу деятельности, организовавший систему работы. Деятельность комитета оказала положительное воздействие на ветеранское движение в стране. Оно стало более организованным, действенным, востребованным. Со временем стихийно возникшие ветеранские формирования все в большей мере стали обретать социальную направленность. Более рационально использовать опыт и знания ветеранов войны и труда, активнее приобщать их к общественно-политическим делам и прежде всего к воспитанию молодежи, содействовать непосредственному участию их в трудовой деятельности, проявлять действенную заботу об улучшении материально-бытовых условий жизни людей старшего поколения — вот главные задачи, которые повсеместно решали советы ветеранов, создаваемые на предприятиях, в колхозах и совхозах, в учреждениях культуры, учебных заведениях. Ветеранские организации стали системно привлекать пенсионеров к общественно-политической работе, к участию в деятельности контролирующих органов, к посильному участию в трудовой деятельности.

В период происходивших в стране перестроечных процессов ухудшились условия жизни людей. Самыми незащищенными оказались ветераны, инвалиды, вдовы погибших, пенсионеры, героическими усилиями которых была достигнута победа над фашизмом, чьими руками восстанавливалось разрушенное войной народное хозяйство. Поэтому стремление ветеранов сплотиться в борьбе за свои права усилилось.

Чтобы придать ветеранскому движению организованный характер, руководством СССР было принято решение создать Всесоюзную организацию ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которая объединила бы все категории ветеранов.

В конце 1986 года была создана Всесоюзная организация ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Ее возглавил наш земляк известный политический и государственный деятель Герой Социалистического Труда Кирилл Мазуров.

— А в нашей республике кто возглавил ветеранов?

— 27 марта 1987 года состоялась первая учредительная конференция ветеранов войны и труда БССР. Первым председателем совета республиканской организации ветеранов войны и труда стал бывший министр автотранспорта Герой Социалистического Труда участник партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Анатолий Андреев, вложивший много сил в создание республиканской ветеранской организации.

Костяк ветеранского движения составили ветераны Великой Отечественной войны, люди, не понаслышке знающие, что такое боевое братство. Пройдя сквозь горнило самой страшной в истории войны, они ценили жизнь во всех ее проявлениях, умели радоваться каждому дню. И отличались энергией, которой буквально заряжали окружающих.

Столичную организацию ветеранов возглавил Михаил Жуковский, Минскую областную — Александр Слобода, Брестскую — Алексей Кулаженко, Витебскую — Николай Зайцев, Гомельскую — Григорий Денисенко, Гродненскую — Михаил Сосновский, Могилевскую — Константин Стёпочкин.

С 1995 по 2015 год председателем Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов был генерал-лейтенант в отставке Анатолий Новиков, которого хорошо знают у нас в стране не только люди старшего поколения, но и молодежь, и десятки тысяч его избирателей. Анатолий Николаевич — депутат парламента нескольких созывов, восемь лет возглавлял Постоянную комиссию Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию.

— Как изменился состав ветеранской организации за эти годы?

— Он разительно отличается даже от того, который был всего каких-нибудь семь — десять лет назад. Ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше… Но ряды нашей организации растут за счет пополнения из числа ветеранов труда. Сегодня она объединяет 6.208 первичных организаций, 12 городских, 144 районных, шесть областных и Минскую городскую. В тесном контакте с Белорусским общественным объединением ветеранов работают общественные объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы», «Белорусский комитет ветеранов подразделений особого риска», организация ветеранов Белорусской железной дороги и другие.

— Неизбежное уменьшение числа ветеранов войны среди членов организации вносит свои коррективы в направления деятельности вашей организации?

— Никак нет. Как и в прежние времена, работа всех структур объединения ветеранов подчиняется главному: защите гражданских, социально-экономических прав пенсионеров, оказанию им помощи в медицинском, бытовом и культурном обслуживании, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Сразу отмечу: без поддержки и понимания со стороны государственных органов решать эти задачи нам было бы трудно, практически невозможно. Важным направлением является участие в разработке государственных нормативных актов и программ по социальной защите ветеранов, улучшению их материального положения, жилищных условий, медицинского, культурного и других видов обслуживания.

Кроме того, совет ветеранов тесно сотрудничает с многочисленными общественными организациями. Практически ни одно мероприятие, проводимое БРСМ, не обходится без нашего участия. Это и вручение членских билетов и встречи в трудовых коллективах, и проведение уроков мужества. Неоценимую помощь оказывает общественная организация «Белая Русь», Белорусское общество Красного Креста.

Мы всегда шли и идем бок о бок с профсоюзами, у нас очень много общих целей. Ветераны труда — это люди, много лет отдавшие своим предприятиям. Трудовые коллективы за это время стали для них в прямом смысле слова второй семьей. И вполне естественно, что даже после выхода на пенсию они предпочитают общение с теми и там, где для них все знакомое, родное. Очень здорово, что руководители многих предприятий и их профсоюзных организаций трепетно относятся к этим чувствам своих ветеранов, по-прежнему считают их полноправными членами трудовых коллективов. Но главное — люди, десятилетиями трудившиеся на благо страны, даже после выхода на пенсию не чувствуют себя одинокими. Поэтому мы благодарны руководителю Федерации профсоюзов Беларуси Михаилу Орде за взаимопонимание и плодотворное сотрудничество, за помощь и заботу о ветеранах.

Известно и доказано жизнью, что не хлебом единым жив человек. Объединение придает большое значение вовлечению ветеранов Великой Отечественной войны и труда и в активную культурно-массовую работу. С этой целью при территориальных центрах социального обслуживания созданы различные кружки и клубы по интересам.

— Кого бы вы из активистов назвали в качестве примера?

— Трудно кого-то выделить. В каждом районе страны среди ветеранов есть лидеры, заряжающие энергией других и ведущие за собой. Например, Анатолий Любченко — известный человек в Могилевской области, в прошлом — руководитель областного объединения профсоюзов. Одним словом, лидер по жизни, щедро отдающий силы и душу работе, какой бы пост ни занимал. С 2006 года по настоящее время опытный руководитель — председатель совета Могилевской областной организации ветеранов войны и труда. Он знает область и людей, и люди его знают.

Председатель Брестского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор в отставке Валерий Губаренко подчеркивает важность передачи молодежи жизненного опыта старшего поколения. Молодежь у нас замечательная. Надо только направлять ее в правильное жизненное русло, ставить задачи и помогать их решать. И в этом неоценима роль Брестской ветеранской организации.

Витебский областной совет Белорусского общественного объединения ветеранов возглавляет полковник запаса Сергей Ольсевич. Несколько предшественников Сергея Иосифовича на посту председателя совета тоже были военнослужащими. В этом есть своя закономерность, ведь авангард данного общественного движения с самого его начала составляют ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, МВД, МЧС, прокуратуры, юстиции, судов — структур, где служат люди в погонах и участники боевых действий на территории других государств. На первом месте — патриотическое воспитание молодежи. В области более 140 объединений и 46 классов этого профиля, где занимается свыше тысячи учеников. Второе актуальное направление — поисковая работа по установлению имен бойцов, погибших на территории Витебщины во время Великой Отечественной войны.

Сегодня на Гомельщине активно работает 1.177 первичных организаций. Всего же в состав ветеранской организации входит более 370 тысяч граждан почтенного возраста. Председатель Гомельской областной организации ветеранов Владимир Чарнаштан — авторитетный руководитель. Почти 15 лет избирался на должность председателя Гомельского городского Совета депутатов.

Председатель Гродненской областной организации — полковник в отставке Иван Тустов. Гродненское областное общественное объединение ветеранов сегодня остается верным сложившимся традициям и продолжает свою многовекторную деятельность на благо всех ветеранов области и Беларуси.

Минскую областную организацию ветеранов возглавляет полковник в отставке Казимир Чарапковский. С целью создания надлежащих материально-бытовых условий жизни ветеранов и приравненным к ним лицам в районах области ежегодно проводятся обследования указанной категории граждан с участием работников территориальных центров социального обслуживания населения, представителей МЧС, сельских исполнительных комитетов, депутатов. По итогам обследований заявленные проблемы анализируются, систематизируются по характеру и по территориальному признаку, принимаются меры по их оперативному решению. Одиноким и одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны по их желанию во внеочередном порядке предоставляются места в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

Наверное, потому что Минская городская организация БООВ — столичная, она самая активная. В ее рядах — около 460 тысяч человек. Возглавляет их генерал-майор в отставке Анатолий Адоньев. Плечом к плечу с ним плодотворно работают руководители районных организаций Регина Романовская, Николай Гушель, участники Великой Отечественной войны Бронислав Карпенко, Анатолий Кононович и многие другие.

Беседовал Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Дениса Малышица