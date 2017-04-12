МИНСК, 13 апр – Sputnik. В ОАО "Беларуськалий", где в среду состоялось стихийное собрание работников, ситуация спокойная, сотрудники предприятия и рабочие подрядных организаций исполняют свои трудовые обязанности, сообщил Sputnik заместитель генерального директора предприятия Анатолий Махлай.

Как сообщил сайт Независимого профсоюза горняков, 12 апреля на первом рудоуправлении "Беларуськалия" состоялось стихийное собрание. Работники УСП Треста "Реммонтажстрой" отказались выполнять свою работу, тем самым проявив свое недовольство снижением оплаты труда. Позднее видеозапись этого стихийного протеста появилась в интернете.

Это не наши работники

По словам Махлая, события среды нельзя назвать забастовкой. Кроме того, подчеркнул руководитель, речь вообще не идет о работниках калийного гиганта.

"Это были вообще не наши работники, предприятие "Реммонтажстрой" не входит в структуру Беларуськалия, они были выделены в самостоятельное предприятие еще в 2014 году", – пояснил Махлай.

Он признал, что "было там стихийное возмущение, даже руководитель выезжал на рудник и общался с работниками".

"Сегодня ситуация спокойная, все работают, и наши работники, и те, кто из подрядных организаций", – подчеркнул собеседник Sputnik.

Он сообщил, что руководство Беларуськалия приняло решение с 1 апреля 2017 года повысить на 15% размер тарифной ставки первого разряда, которая применяется для расчета заработной платы работников предприятия. При этом собеседник Sputnik подчеркнул, что повышение зарплаты не имеет ничего общего со стихийным собранием работников.

По словам Махлая, повышение зарплаты обусловлено высокими результатами финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал этого года.

Везде тяжело, и у нас тоже

Как пояснил в беседе с корреспондентом Sputnik заместитель директора "Реммонтажстрой" Андрей Коняхин, стихийная забастовка продолжалась полчаса. Все работники приступили к выполнению своих обязанностей еще вчера, сегодня также все работают.

"Сегодня на всех предприятиях в стране тяжелая ситуация, продолжает снижаться объем работ. Понятно, что у людей уже не та зарплата, которая была раньше", – сказал он.

Вместе с тем Коняхин отметил, что за март средняя зарплата работников "Реммонтажстроя" составила 930 рублей. "Люди привыкли, что когда мы еще входили в состав Беларуськалия, зарплаты были под тысячу и выше. Но если сравнить, то где еще в регионах люди имеют возможность столько зарабатывать?" – задал вопрос руководитель.

Он подчеркнул, что ситуацию на предприятии "раскачивают" члены Независимого профсоюза горняков. "Это те люди, которые ездят на семинары в Украину, их там учат этим методам. Почему было не пойти на прием к гендиректору Беларуськалия, или не составить на его имя представление?" – продолжил Коняхин.

Он также отметил, что отраслевой Белхимпрофсоюз, который входит в структуру Федерации профсоюзов Беларуси, всегда был против решения вопросов подобными методами.

Что будет дальше?

По словам участников стихийного собрания, беседа работников "Реммонтажстроя" с руководителем продолжалась более двух часов, но к согласию они так и не пришли. После беседы руководитель предприятия предложил работникам собраться в четверг, выбрав основных представителей от трудового коллектива.

В свою очередь, Независимый профсоюз горняков отмечает, что вопрос снижения зарплат и объемов работ для предприятия поднимался на Совете представителей профсоюза перед генеральным директором Беларуськалия Иваном Головатым.