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Искусственный интеллект в бизнесе: большая конференция инструментов, 23 февраля
18.02.2025 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
ИИ для маркетинга, продаж и автоматизации: как быстро повысить конверсию и сократить рутину?
23 февраля в Минске состоится
Минимум теории, максимум пользы: на конференции вы получите конкретные инструменты и стратегии, которые можно применять сразу.
Какие темы вас ждут
✅ Продажи в техническую эпоху: как с помощью ИИ-консультантов максимально автоматизировать сделки, сохранив персональный и «человечный» подход.
Реальные кейсы и демонстрация возможностей ИИ-консультантов.
✅ Маркетинг будущего: ИИ-контент, умный таргетинг, ИИ для дизайна сайтов и презентаций, автоматизированные рекламные кампании. Все на примерах.
✅ Автоматизация бизнес-процессов — чат-боты, администраторы, аналитика и прогнозирование с помощь ИИ.
✅ ИИ в HR-отделах: автоматизированный поиск, анализ, онбординг и обучение сотрудников (все с помощью ИИ)
✅ Нетворкинг и разбор вопросов участников
Кому точно стоит прийти на конференцию
Будущее уже здесь — не упустите возможность использовать технологии во благо своего бизнеса!
📅 Дата: 23 февраля 2025
👉 Полная программа и
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ИИ для маркетинга, продаж и автоматизации: как быстро повысить конверсию и сократить рутину?
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