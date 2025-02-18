Искусственный интеллект в бизнесе: большая конференция инструментов, 23 февраля

Источник материала: ProBusiness





ИИ для маркетинга, продаж и автоматизации: как быстро повысить конверсию и сократить рутину?

23 февраля в Минске состоится главная техконференция года — FutureBiz. Вас ждут практические инструменты, кейсы, и трансляция личного опыта по работе искусственного интеллекта в бизнесе. Вот подробности.

Минимум теории, максимум пользы: на конференции вы получите конкретные инструменты и стратегии, которые можно применять сразу.

Какие темы вас ждут

✅ Продажи в техническую эпоху: как с помощью ИИ-консультантов максимально автоматизировать сделки, сохранив персональный и «человечный» подход.

Реальные кейсы и демонстрация возможностей ИИ-консультантов.

✅ Маркетинг будущего: ИИ-контент, умный таргетинг, ИИ для дизайна сайтов и презентаций, автоматизированные рекламные кампании. Все на примерах.

✅ Автоматизация бизнес-процессов — чат-боты, администраторы, аналитика и прогнозирование с помощь ИИ.

✅ ИИ в HR-отделах: автоматизированный поиск, анализ, онбординг и обучение сотрудников (все с помощью ИИ)

✅ Нетворкинг и разбор вопросов участников

Кому точно стоит прийти на конференцию

Владельцам бизнеса, которые хотят увеличить прибыль

Руководителям маркетинга и продаж, чтобы внедрить ИИ-решения

Тем, кто хочет автоматизировать процессы и работать эффективнее

Всем, кто интересуется ИИ и хочет понять, как использовать его в своей отрасли

Будущее уже здесь — не упустите возможность использовать технологии во благо своего бизнеса!

📅 Дата: 23 февраля 2025

📍 Формат: Офлайн в Минске

🎤 Спикеры: наши эксперты не просто говорят об ИИ, а уже внедряют его в бизнесы разных отраслей и размеров — от продаж до аналитики!

📊 Реальные кейсы и стратегии внедрения