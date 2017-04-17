МИНСК, 18 апр — Sputnik. Порядка 6,5 тысяч детей живут в семьях усыновителей в Беларуси, рассказала в пресс-центре Sputnik во время пресс-конференции организаторов фестиваля семей-усыновителей "Родные люди" координатор мероприятия Ольга Головнева.



© Sputnik/ Александр Шурмелёв Эксперты рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются усыновители

"Речь идет именно о детях, не достигших совершеннолетия. Самих усыновителей в стране гораздо больше. Каждый год усыновляют 500-600 детей ", — пояснила Головнева.

Эксперт отметила, что времена, когда ребенка усыновляют едва ли не в роддоме, прошли. Сейчас многие дети приходят в семью уже в том возрасте, когда у них уже есть собственный опыт.

"Усыновление перестает ассоциироваться с приемом карапуза, который прижимается к родителям и улыбается. Речь идет о детях, которые приходят в семью со своими ожиданиями, которые могут не совпадать с нормой. Усыновители — это люди, которые вынуждены становиться специалистами, педагогами, психологами в больше степени, чем это требуется от обычных родителей", — пояснила Головнева.



© Sputnik / Александр Шурмелев Советы усыновителям: не слушайте соседей, не пренебрегайте психологом

Несмотря на то, что большая часть усыновителей — бездетные пары, порядка 35% усыновителей — семьи, которые уже имели опыт воспитания детей.

"Процент отмен усыновления невелик и держится примерно на уровне западных стран — так, в 2015 году произошло 11 отмен усыновления, при том, что усыновлений — больше пятисот. И хоть процент невелик, за этим стоит судьба — и ребенка, и семьи. Сейчас пришли к мнению — искать идеальные семьи для детей — путь в никуда. Нужно искать тех, кто готов принять ребенка, и сопровождать их на всем пути. А если мы будем отфильтровывать усыновителей с помощью особых тестов, далеко мы не уйдем", — пояснила эксперт.

Второй Фестиваль семей усыновителей "Родные люди" пройдет 1-3 июля в Новогрудском районе, площадку предоставит Лавришевский мужской монастырь. Семьи-усыновители смогут обменяться опытом друг с другом и получить совет экспертов.