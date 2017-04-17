﻿ Не только младенцев: как изменился портрет родителя-усыновителя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не только младенцев: как изменился портрет родителя-усыновителя

18.04.2017 14:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Порядка 6,5 тысяч детей живут в семьях усыновителей в Беларуси, рассказала в пресс-центре Sputnik во время пресс-конференции организаторов фестиваля семей-усыновителей "Родные люди" координатор мероприятия Ольга Головнева.

Не только младенцев: как изменился портрет родителя-усыновителя
© Sputnik/ Александр Шурмелёв
Эксперты рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются усыновители

"Речь идет именно о детях, не достигших совершеннолетия. Самих усыновителей в стране гораздо больше. Каждый год усыновляют 500-600 детей ", — пояснила Головнева.

Эксперт отметила, что времена, когда ребенка усыновляют едва ли не в роддоме, прошли. Сейчас многие дети приходят в семью уже в том возрасте, когда у них уже есть собственный опыт.

"Усыновление перестает ассоциироваться с приемом карапуза, который прижимается к родителям и улыбается. Речь идет о детях, которые приходят в семью со своими ожиданиями, которые могут не совпадать с нормой. Усыновители — это люди, которые вынуждены становиться специалистами, педагогами, психологами в больше степени, чем это требуется от обычных родителей", — пояснила Головнева.

Не только младенцев: как изменился портрет родителя-усыновителя
© Sputnik / Александр Шурмелев
Советы усыновителям: не слушайте соседей, не пренебрегайте психологом

Несмотря на то, что большая часть усыновителей — бездетные пары, порядка 35% усыновителей — семьи, которые уже имели опыт воспитания детей.

"Процент отмен усыновления невелик и держится примерно на уровне западных стран — так, в 2015 году произошло 11 отмен усыновления, при том, что усыновлений — больше пятисот. И хоть процент невелик, за этим стоит судьба — и ребенка, и семьи. Сейчас пришли к мнению — искать идеальные семьи для детей — путь в никуда. Нужно искать тех, кто готов принять ребенка, и сопровождать их на всем пути. А если мы будем отфильтровывать усыновителей с помощью особых тестов, далеко мы не уйдем", — пояснила эксперт.

Второй Фестиваль семей усыновителей "Родные люди" пройдет 1-3 июля в Новогрудском районе, площадку предоставит Лавришевский мужской монастырь. Семьи-усыновители смогут обменяться опытом друг с другом и получить совет экспертов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас семьи готовы усыновлять детей пятилетнего возраста и даже более старших, не ограничиваясь усыновлением младенцев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Заведующая мебельным магазином в Витебске присваивала платежи по рассрочке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика