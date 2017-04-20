Мингоркомприроды предлагает изучить возможность селекции пород лиственных деревьев, устойчивых к негативным воздействиям городской среды и, в частности, к противогололедным реагентам, для дальнейшей посадки таких насаждений на столичных улицах. Такую идею озвучил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, сообщает агентство « Минск-Новости ».



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— Думаю, в течение года результат в выведении породы, устойчивой к реагентам, должен быть, — сказал Масляк.

Он добавил, что заниматься этим вопросом следует совместно экологам, озеленителям и ученым.

Говоря о состоянии городских насаждений в целом, главный эколог Минска пояснил, что оно изучается агрохимической лабораторией УП «Минскзеленстрой» дважды в год. По результатам проведенного анализа гибели деревьев в 2016 году процент удаленных насаждений вдоль проспектов Независимости, Победителей и центральных улиц города, закрепленных за УП «Минскзеленстрой», составил 1,9%, процент удаленных деревьев вдоль основных улиц в разрезе районных администраций составил 3,3%. Данные показатели не превышают допустимых норм.

— Вместе с тем «Минскзеленстрой» отмечает, что ухудшение состояния насаждений, произрастающих вдоль проезжей части улиц, обусловлено техногенными загрязнениями, в том числе в связи с использованием реагентов в зимний период. Содержание в почве водорастворимых солей вдоль дорог города превышало фоновые значения по натрию в 8−26 раз, по хлоридам — в 3−14 раз, — пояснил Масляк.

По его словам, обследования молодых посадок 2016−2017 показали, что при озеленении применялся в основном качественный посадочный материал, однако на насаждениях разных пород в отдельных случаях выявлялось наличие сосудистых вредителей, очаги болезней неинфекционного характера, что снижает их жизнестойкость при произрастании в городских условиях. Мингоркомприроды выборочно проверил посадки вдоль улиц в Московском районе (участки на проспекте Дзержинского, улицах Орды, Чечота, Космонавтов, Слободской и вдоль МКАД). По результатам визуального обследования в целом можно отметить, что деревья находятся в надлежащем состоянии.

— У посадок 2016−2017 годов имеются приствольные лунки, выполнено рыхление, установлены колья. Однако у деревьев, высаженных более 3 лет назад, имеются следы механических повреждений, частое появление которых мешает дереву нормально развиваться и может привести к его гибели, — добавил главный эколог столицы.