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Ученые Беларуси создали суперкомпьютер

21.04.2017 15:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси изобрели суперкомпьютер. Умную машину создавали для космической сферы, но, по словам ученых, пригодиться она может в любой отрасли.

«Суперкомпьютер может производить сто миллионов операций в секунду. Это необходимо для крупных вычислений, крупных объединений, которые оперируют очень большими объемами информации, когда надо оперативно их обрабатывать и быстро принимать решения. Он имеет и обучающее значение, не уступает лучшим мировым разработкам», - рассказал председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

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Умную машину создавали для космической сферы, но, по словам ученых, пригодиться она может в любой отрасли.

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