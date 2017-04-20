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Ученые Беларуси создали суперкомпьютер
21.04.2017 15:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси изобрели суперкомпьютер. Умную машину
«Суперкомпьютер может производить сто миллионов операций в секунду. Это необходимо для крупных вычислений, крупных объединений, которые оперируют очень большими объемами информации, когда надо оперативно их обрабатывать и быстро принимать решения. Он имеет и обучающее значение, не уступает лучшим мировым разработкам», - рассказал председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
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