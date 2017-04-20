В Беларуси изобрели суперкомпьютер. Умную машину создавали для космической сферы, но, по словам ученых, пригодиться она может в любой отрасли.

«Суперкомпьютер может производить сто миллионов операций в секунду. Это необходимо для крупных вычислений, крупных объединений, которые оперируют очень большими объемами информации, когда надо оперативно их обрабатывать и быстро принимать решения. Он имеет и обучающее значение, не уступает лучшим мировым разработкам», - рассказал председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.