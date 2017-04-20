|
Гомельские милиционеры нашли мужчину, который отобрал у ребенка мобильный телефон
21.04.2017 18:30 — Новости Общества | Tut.by
Милиционеры задержали мужчину, подозреваемого в ограблении ребенка. Нигде неработающий 26-летний гражданин Узбекистана находился в квартире знакомого недалеко от места преступления, сообщает
В 2013 году мужчину выдворили из Беларуси, но в марте текущего года он незаконно вернулся назад.
Похищенный телефон грабитель сдал в ломбард, а деньги — пропил.
В настоящее время мобильный телефон изъят, а подозреваемый задержан и проверяется на причастность к совершению иных преступлений. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похищенный телефон грабитель сдал в ломбард, а деньги - пропил.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии