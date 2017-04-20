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Гомельские милиционеры нашли мужчину, который отобрал у ребенка мобильный телефон

21.04.2017 18:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиционеры задержали мужчину, подозреваемого в ограблении ребенка. Нигде неработающий 26-летний гражданин Узбекистана находился в квартире знакомого недалеко от места преступления, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В 2013 году мужчину выдворили из Беларуси, но в марте текущего года он незаконно вернулся назад.

Инцидент произошел в одном из дворов Новобелицкого района и попал в объективы камер наружного наблюдения. Молодой человек зашел со школьником в подъезд, а через какое-то время выбежал оттуда. Ребенок отчаянно преследовал грабителя, но силы были неравные.

Похищенный телефон грабитель сдал в ломбард, а деньги — пропил.

В настоящее время мобильный телефон изъят, а подозреваемый задержан и проверяется на причастность к совершению иных преступлений. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

 
 
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Похищенный телефон грабитель сдал в ломбард, а деньги - пропил.

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