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Специалист: "Места на минских кладбищах закончатся через два года"

26.04.2017 11:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня в Минске есть только одно полноценно действующее кладбище — «Западное». А поскольку места на нем закончатся уже через два года, то сейчас актуален вопрос создания новых кладбищ. Об этом в интервью агентству «Минск-Новости» рассказал замдиректора КУП «Спецкомбинат КБО» Мингорисполкома Сергей Тур.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Западное» находится в деревне Дубенцы под Минском и занимает площадь около 50 гектаров. Оно было открыто в 2003 году и на сегодня является единственным полноценно действующим. На остальных столичных кладбищах возможны только подзахоронения.

— Но ресурса «Западного» хватит примерно на два ближайших года. Поэтому сейчас остро стоит вопрос о выделении земли под строительство нового кладбища. Кроме того, действующее кладбище довольно проблематичное — почва там глинистая, что доставляет определенные трудности.

Раньше новое кладбище планировали построить рядом с деревней Казеково в 40 километрах севернее Минска, а также вблизи города-спутника Фаниполя за 15 километров от МКАД. Но от этих затей пришлось отказаться, поскольку, согласно проектам, масштабные объекты располагались бы слишком близко от населенных пунктов.

— Новое кладбище должно быть площадью не менее 80−100 гектаров, чтобы на протяжении длительного времени не думать о сооружении следующего. Ведь построить кладбище — не такая простая задача. Необходимо составить проектно-сметную документацию, провести воду и свет, проложить подъездные пути и так далее. На данный момент альтернативных вариантов размещения новых погостов нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в столице полноценно работает только одно кладбище.

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