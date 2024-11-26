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Дизайнер рассказал, как красиво сочетать виниловый сайдинг разных цветов

26.11.2024 08:20 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Дом должен выделяться, рассказывать о своем владельце и при этом гармонично вписываться в окружение. Один из самых мощных инструментов для этого — цвет. И если говорить о виниловом сайдинге, тут есть где разгуляться: оттенков и текстур море, главное — правильно их сочетать. Дизайнер компании «Ю-пласт» рассказал, как сделать ваш дом стильным, а не похожим на коробку, окрашенную наугад.

Почему сочетание цветов — это важно?

Цвет решает все. Даже самый дорогой материал может выглядеть дешево, если с ним неправильно работать. А вот грамотно подобранные оттенки делают даже простой фасад уникальным.

Цвет помогает:

  • подчеркнуть архитектуру дома;
  • визуально скорректировать размеры;
  • задать настроение всему участку.


Три подхода к сочетанию цветов, которые стоит использовать:

  1. Игра на контрасте. Представьте: светлый фасад, например, в оттенке «Лиственница Светлая», и цоколь с текстурой кирпича графитового цвета. Добавляем белые декоративные элементы из коллекции UP Decor — и дом моментально становится выразительным. Контраст всегда работает, если не переборщить.
  2. Плавные переходы. Этот вариант для тех, кто ценит гармонию. Можно использовать несколько оттенков из одной палитры. Например, фасад оформить в серых тонах, постепенно затемняя их к цоколю. Такой переход создает ощущение легкости и современности.
  3. Акцент на деталях. Иногда одного яркого штриха достаточно, чтобы весь фасад заиграл. Например, окна можно выделить рамками из сайдинга в насыщенном Брусничном или Янтарном цвете. Главное — не переборщить: акцент должен быть один, максимум два.


Как не промахнуться с цветами?

Несколько советов для тех, кто хочет использовать несколько оттенков сайдинга:

  • Не увлекайтесь. Три цвета — это потолок. Например: основной для фасада, контрастный для цоколя и гармонирующий для фронтона;
  • Учитывайте окружение. Если вокруг много зелени, выбирайте натуральные оттенки: коричневый, бежевый, серый. Если дом стоит на открытом участке, светлые и яркие цвета подчеркнут его красоту;
  • Проверяйте в реальных условиях. Цвет на образце в магазине и на фасаде дома — две большие разницы. Всегда берите образцы и смотрите их на солнце, в тени, утром и вечером.


История из практики

Проект: загородный дом для семьи с двумя детьми.

Запрос: клиенту хотелось что-то уютное, но не скучное.

Решение: выбрали основной фасад в цвете «Планкен Кленовый», цоколь в оттенке «Клинкер Балтик Светлая медь», а белые углы и разделители добавили аккуратности.

— Когда все было готово, хозяйка сказала: «Кажется, мы построили дом мечты!» И для меня это лучший комплимент, — поделился дизайнер компании «Ю-пласт».

Совет напоследок

Не бойтесь экспериментировать с виниловым сайдингом. Это материал, который дает огромное поле для творчества. Главное — помнить о балансе, учитывать окружение и слушать себя. Ведь дом — это не просто стены, это ваша история. А в компании «Ю-пласт» всегда готовы помочь ее рассказать!

 
 
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Дом должен выделяться, рассказывать о своем владельце и при этом гармонично вписываться в окружение. Один из самых мощных инструментов для этого - цвет. И если...
 
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