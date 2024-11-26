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Дизайнер рассказал, как красиво сочетать виниловый сайдинг разных цветов
26.11.2024 08:20 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Дом должен выделяться, рассказывать о своем владельце и при этом гармонично вписываться в окружение. Один из самых мощных инструментов для этого — цвет. И если говорить о виниловом сайдинге, тут есть где разгуляться: оттенков и текстур море, главное — правильно их сочетать. Дизайнер компании
Почему сочетание цветов — это важно?
Цвет решает все. Даже самый дорогой материал может выглядеть дешево, если с ним неправильно работать. А вот грамотно подобранные оттенки делают даже простой фасад уникальным.
Цвет помогает:
Как не промахнуться с цветами?
Несколько советов для тех, кто хочет использовать несколько оттенков сайдинга:
История из практики
Проект: загородный дом для семьи с двумя детьми.
Запрос: клиенту хотелось что-то уютное, но не скучное.
Решение: выбрали основной фасад в цвете «
— Когда все было готово, хозяйка сказала: «Кажется, мы построили дом мечты!» И для меня это лучший комплимент, — поделился дизайнер компании «Ю-пласт».
Совет напоследок
Не бойтесь экспериментировать с виниловым сайдингом. Это материал, который дает огромное поле для творчества. Главное — помнить о балансе, учитывать окружение и слушать себя. Ведь дом — это не просто стены, это ваша история. А в компании «Ю-пласт» всегда готовы помочь ее рассказать!
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Дом должен выделяться, рассказывать о своем владельце и при этом гармонично вписываться в окружение. Один из самых мощных инструментов для этого - цвет. И если...
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