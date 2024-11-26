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Как точно рассчитать стоимость строительства дома: даем реально рабочий инструмент
26.11.2024 10:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Строительство собственного дома — это не только мечта, но и серьезное финансовое вложение. Чтобы избежать неожиданностей и точно определить бюджет, важно понимать все аспекты, влияющие на стоимость. Компания
Почему важно заранее понимать стоимость строительства
Заранее оценить стоимость строительства дома — это не просто полезный шаг, а необходимый элемент успешного планирования.
Вот несколько причин, почему это так важно:
Таким образом, предварительная оценка стоимости строительства — это ключевой шаг на пути к успешному и беззаботному строительству вашего будущего жилья.
Что учитывать в расчетах?
Эти параметры позволяют получить предварительный расчет стоимости, которая отражает реальные затраты на строительство.
Пример расчета стоимости строительства
Рассмотрим конкретный пример для участка с небольшим перепадом высот, где планируется строительство одноэтажного дома с террасой.
Параметры объекта:
Стоимость строительства: 49 010 у.е. Сроки выполнения работ: 120 дней.
Стоимость проектирования: 1220 у.е. Срок: 60 календарных дней
* данные суммы указаны в условных единицах (долларах США). Все расчеты ведутся в белорусских рублях!
Таким образом, при данных параметрах проекта ориентировочная стоимость возведения фундамента, стен, кровли, монтажа окон составит 49 010 у.е.
Стоит учитывать, что точную смету на строительство можно получить только при наличии архитектурного и строительного проекта, в котором будет подобран подходящий тип фундамента исходя из нагрузок на фундамент и на основании геологических изысканий, проведенных на вашем участке. Помимо фундамента, строительный проект также дает четкую информацию о конструкциях стен, перекрытий, кровли, колонн, балок, лестниц и иных конструктивных элементов, а также указывает точное количество материалов для их возведения.
Стоимость проектирования 1220 у.е. актуальна для индивидуального проектирования, включающего архитектурный и строительный разделы проекта. Для тех, кто предпочитает более стандартные решения, на сайте компании предложены типовые проекты с заранее установленной стоимостью.
Переходим к расчету стоимости отделки и инженерных сетей.
Параметры объекта:
Стоимость инженерных сетей: 14 305 у.е.
Стоимость наружной отделки, подшивки свесов, отмостки: 10 090 у.е.
Стоимость внутренней отделки: 33 845 у.е.
Итого — 58 240 у.е.
Срок выполнения наружной и внутренней отделки, устройства инженерных сетей — 105 календарных дней.
Стоимость разработки проекта инженерных сетей, дизайн-проектов наружной и внутренней отделки: 2750 у.е. Срок: 65 календарных дней
* данные суммы указаны в условных единицах (долларах США). Все расчеты ведутся в белорусских рублях!
Помимо калькулятора расчета стоимости строительства дома, на сайте компании вы также можете рассчитать отдельно стоимость
Использование
Не забывайте, что грамотное проектирование и планирование бюджета может существенно снизить общие затраты, поэтому стоит уделить этому этапу должное внимание.
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Строительство собственного дома - это не только мечта, но и серьезное финансовое вложение. Чтобы избежать неожиданностей и точно определить бюджет, важно понимать...
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