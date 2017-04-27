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МВД: начальника Столинского РОВД уволят из милиции

28.04.2017 11:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Начальник Столинского РОВД подполковник милиции Вячеслав Филипчик был задержан рейдовой группой МВД во время управления транспортным средством в нетрезвом виде, сообщили в министерстве.

Данное должностное лицо было задержано 22 апреля в 16:05 в деревне Галево Пинского района за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

"Задержали подполковника Филипчика в ходе планового рейда сотрудниками спецвзвода "Буг" ДПС ГАИ Брестской области, а также сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД", — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел.

По их словам, в момент задержания Филипчик находился в отпуске.

В МВД отметили, что к Филипчику будет применено "самое строгое наказание", которое предусмотрено КОаП за подобные деяния, кроме этого он будет уволен из органов внутренних дел.

В ведомстве также подчеркнули, что работа по выявлению правонарушителей среди сотрудников милиции проводится постоянно и находится на личном контроле у министра Игоря Шуневича.

 
Теги: Минск
 
 
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Служба собственной безопасности МВД задержала начальника РОВД Столинского района почти неделю назад, но официальное сообщение появилось только сегодня.

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