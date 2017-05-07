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В Столинском районе ГАИ задержала нетрезвого милиционера за рулем

08.05.2017 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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6 мая в Столинском районе задержали милиционера, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель МВД Константин Шалькевич.

«6 мая за превышение скоростного режима был остановлен водитель. При проверке документов сотрудники ГАИ уловили признаки алкогольного опьянения. Тест показал, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в МВД.

Мужчина оказался сотрудником РОВД Столинского района. В момент совершения правонарушения он находился в отпуске.

Константин Шалькевич в очередной раз подчеркнул, что руководство ведомства и все ведомство в целом занимает принципиально строгую и неизменную позицию по отношению к сотрудникам, совершившим дискредитирующий поступок, — а за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения сотрудник Столинского РОВД, работавший в органах с 2000 года, будет уволен без права на пенсию.

Напомним, ранее был задержан начальник Столинского РОВД за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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"Сотрудник работает в ведомстве с 2000 года. Он будет уволен из органов без права на пенсию", - отметил представитель МВД.

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