«Я работаю на детской реанимации по Бресту и району. Представь, приехал я на вызов, ребенка нужно в больницу везти, а машина встала», — сетует водитель скорой Анатолий Кирилюк. Вместе с ним мы идем по автобазе медицинских учреждений. В одном боксе стоит бело-красный Renault Master, на парковке — старенькая "газелька" с поднятым капотом. Анатолий подходит к своей личной Audi 80 и открывает багажник, доверху забитый автозапчастями: инструменты, фильтры, запасные детали, масло. «Это все для скорой помощи. Не для моей машины», — поясняет собеседник. Анатолию еще повезло: ездит на трехлетней "газельке".





— Я говорю то, что думаю, — начинает интервью Анатолий. — По документам на сегодняшний день у нас 48% машин скорой помощи достигли 100%-ного износа.

Анатолий из той категории автолюбителей, которые из гаража не вылезают. Его личная Audi 80 сияет, как новая. В таком же состоянии он держит и служебный автомобиль.

— "Газель" обыкновенная, но не обыкновенная, — рассказывает водитель, — даже с виду. Она размалеванная, с соответствующими спецсигналами. Не со светодиодами «идет», а со «вспышками». Как фотоаппараты, но синего цвета. У меня стоит три сирены. Если стандартная 100−120 Вт, то у меня одна стоит 400 Вт, а вторая — 250 под капотом. Ее с закрытыми глазами увидишь. Скорая должна выделяться, не только чтобы ее видели, но и уважали.

Анатолий уделяет столько внимания внешнему виду и спецсигналам своей "газели" неслучайно. Он работает на одной из самых ответственных линий — возит детскую реанимацию. На эти вызовы в автобазе направляют самые надежные автомобили.

— Вот смотри: маршрутка ведь много пробегает за день? Но как ни крути, она днем поездит, а ночью стоит. Выходные у маршрутки есть? А у скорой? У нас машины не отстаиваются. Они ездят круглосуточно и без выходных. А такие бригады, как у меня, в сезон заболеваний за смену наезжают 300 километров. Теперь посчитаем, сколько она набежит за месяц. Возьмем не 300 километров, а 200. Так считать проще. 30 смен на 200 км.

- 6 тысяч.

— Да. Два месяца - и масло меняй. У нас у всех в ящиках есть краска: белая, красная, черная. Шпаклевка у меня лежит. Дырку обнаружил, зашпаклевал между вызовами. Бригада пошла в квартиру, а ты под капот полез. Люди приходят на работу в белых рубашках, а уходят, как автослесари после смены. Но мы на это не жалуемся. Самое страшное, когда пациент в машине, а ты встал. Не хватило трех минут доехать, а там (в больнице. — Прим. TUT.BY) откачали бы. А если это ребенок восьми месяцев? У меня был утопленник в Домачево, три годика. К бабушке приехал и в сажалку — прыг. Заехали, медики откачали, привезли. На аппарате, но привезли, спасли. А если бы я встал?





Анатолий на пару секунд прерывает свой монолог, чтобы набрать в легкие воздуха побольше, и продолжает:

— Едет водитель на вызов, включит мигалки, сирены и катит 40−45 км/ч. А она больше не едет. А если поедет быстрее, то просто не доедет.

«После 100% износа имеется вероятность отказа автомобиля в любой момент»

Директор автобазы медицинских учреждений Валерий Бут-Гусаим информацию об износе скорых подтвердил, но, по его мнению, ситуация не такая критичная, как может показаться на первый взгляд.

— Допустим, если у меня есть старый Crafter, у него 100%, но слава Богу машинка ездит лучше, чем новая "газель". Есть такое понятие, как государственный классификатор. По этому классификатору определяется процент износа техники. Вот на автомобиль скорой помощи в связи с тем, что он работает круглосуточно, дается 5 лет и 8 месяцев. После этого считается 100%-ный износ автомобиля. Стопроцентный износ — это не значит, что машина «на коленях». Просто после 100% износа имеется вероятность отказа автомобиля в любой момент, — отметил Валерий Бут-Гусаим.

Директор отметил, что последний раз автобаза получала спецтехнику в 2014 году. Тогда предприятие получило с помощью областного бюджета два Renault Master и четыре "газели" с помощью городского бюджета.

По словам собеседника, в этом году город обещал помочь с приобретением двух новых Mercedes Sprinter. Стоят они недешево: по 89 100 рублей каждая.



Помимо карет скорой, автобаза также обслуживает легковые автомобили, на которых развозят врачей

«Возможности бюджета не безграничны»

В Брестском горисполкоме о ситуации на автобазе знают, но состояние автопарка характеризуют как удовлетворительное.

— Мы готовимся к 1000-летию города. У нас до 2019 года будет построена новая подстанция скорой помощи в Заречном микрорайоне. Председателем Брестского горисполкома принято решение об обновлении автопарка скорой помощи, так как ввод новой подстанции потребует покупки дополнительных машин. В том числе мы будем решать проблему обновления автомобильного парка. На прошлом заседании Брестского горисполкома этот вопрос поднимался и рассматривался. Председатель горисполкома дал поручение подготовить предложения об обновлении машин и проработать вопрос, как это сделать: по лизингу или из бюджета. Проблема не находится в запущенном состоянии. Она решается, — отметил зампред Брестского горисполкома Сергей Жуков.

В нынешнем и прошлом годах больше внимания было уделено общественному транспорту. Сейчас в фокусе будет вопрос обновления скорых.

— Возможности бюджета не безграничны, — резюмировал собеседник.